Goslar: Heftige Kritik an Fahrverbot für Straftäter

Wenn es nach Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geht, dann müssen Kriminelle künftig auch den Entzug ihres Führerscheins fürchten. Kurz vor Weihnachten hatte das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Ministers beschlossen. Bei den Experten beim Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar, der noch bis Freitag läuft, stößt das geplante Fahrverbot für Straftäter auf Kritik. Kay Nehm, Präsident des Verkehrsgerichtstages, sagte am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung des Kongresses in der Kaiserpfalz, mit der Billigung des Gesetzentwurfs habe sich das Kabinett "gehörig vergaloppiert". Am Freitag spricht der VGT seine Empfehlung aus.

Sind Fahrverbote als Nebenstrafe geeignet? Niedersachsen 18.00 Uhr - 26.01.2017 18:00 Uhr Autor/in: Sabine Hausherr Die Bundesregierung möchte Straftaten schon bald mit Führerscheinentzug ahnden. Kritiker merken an: Nicht jeder würde durch ein solches Fahrverbot betroffen sein.







"Ungerecht und rechtlich bedenklich"

Mit seiner Kritik ist Nehm nicht allein - im Gegenteil: Automobilclubs, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und Verkehrsjuristen äußerten zum Teil massive Kritik am Vorhaben der Großen Koalition. Der Autoclub Europa (ACE) zum Beispiel nannte die Strafmaßnahme "überflüssig, ungerecht und rechtlich bedenklich". Nehm betonte, dass der Experten-Kongress, aber auch der Deutsche Juristentag das Fahrverbot als eine allgemeine Strafe bereits in der Vergangenheit wiederholt verworfen hatten. Ihm sei nicht klar, warum die Große Koalition in Berlin die Pläne nun wiederbeleben will.

Eine Strafe für alle, die genug Geld haben?

Für Maas gäbe die Entziehung des Führerscheins Strafgerichten "ein zusätzliches Mittel an die Hand, um zielgenau, spürbar und schuldangemessen auf den Täter einzuwirken". Für Union und SPD soll es eine Sanktion für diejenigen sein, "für die eine Geldstrafe kein fühlbahres Übel ist". Der Plan sieht vor, dass Fahrverbote von bis zu sechs Monaten als neue mögliche Sanktion künftig für alle Straftaten verhängt werden können - egal, ob Diebstahl, Raub, Steuerhinterzieher oder Elternteile, die den Unterhalt für den Nachwuchs nicht zahlen wollen. Bisher können Kriminelle nur für Verkehrsdelikte zu Fahrverboten von bis zu drei Monaten verurteilt werden. Zudem kann ein Führerschein eingezogen werden, wenn ein Auto bei einer schweren Straftat eine wichtige Rolle spielte, etwa bei einem Banküberfall oder einem Mord.

Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen

Rechtliche Bedenken äußerte der ADAC auf dem Kongress. Fahrverbote könnten nur auf die Inhaber einer Fahrerlaubnis angewendet werden, die auch Besitzer eines Kraftfahrzeugs sind, sagte Markus Schäpe, Leiter der juristischen Zentrale. Je nach Täter könnten die Folgen des Fahrverbots unterschiedliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben. Sie reichen nach Darstellung des ADAC im Einzelfall bis zum Existenzverlust. So sieht es auch Präsident Nehm: Straftäter müssten durch Strafe gleich getroffen werden. Nur so würde man Akzeptanz in der Bevölkerung erreichen.

Nicht alle gleich betroffen von Entzug

Ähnlich sieht es auch der Automobilclub von Deutschland (AvD). Ein Führerscheinentzug auf Zeit bedeute "eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung" von Tätern. "Bewohner von Städten mit gut ausgebautem öffentlichen Nahverkehr trifft eine solche Maßnahme weniger als Bewohner ländlicher Regionen. Wer auf seinen Führerschein angewiesen ist, um seine Arbeitsstelle zu erreichen, ist ungleich härter bestraft", hieß es beim AvD. Der Deutsche Verkehrsrat (DVR) sprach sich dafür aus, Fahrverbote weiterhin nur an besonders gefährliche Verkehrsdelikte zu knüpfen.

Kann ein Fahrverbot kontrolliert werden?

Verkehrsrechtler des Deutschen Anwaltvereins (DAV) bezweifeln, dass man Fahrverbote kontrollieren kann. "Die Polizei ist in ihrer derzeitigen Situation nicht in der Lage, Verkehrskontrollen im notwendigen Umfang auszuweiten", sagte DAV-Anwalt Gerhard Hillebrand. "Ein Fahrverbot, dessen Einhaltung nicht kontrolliert wird, ist sinnlos."

