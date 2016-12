Stand: 27.12.2016 20:40 Uhr

Göttinger Verwaltung zwischen Matten und Marotten von Jürgen Jenauer

Auch Stadtverwaltungen unterläuft mal ein Fehler. In Göttingen allerdings scheinen sich die Beamten besonders anzustrengen. Anders ist kaum zu erklären, was in der Stadt an der Leine in den letzten Jahren alles schief gelaufen ist. Die Beispiele reichen von einer Ampel, die nur Rot-Gelb-Gelb schaltete über die Rodung eines Vogelschutzgebietes, die nur durch einen zufällig anwesenden Ornithologen verhindert wurde, bis hin zum Streit um eine Fußmatte.

Die verhinderte 30-Zone

Da war etwa der Fall einer Ausfallstraße, die zur Tempo-30-Zone werden sollte, aber nicht durfte. Lösung des Geschehens aus dem Jahr 2014: Die bereits aufgestellten Tempo-30-Schilder wurden nicht etwa wieder entfernt, sondern mit einem roten Streifen überklebt. Der zuständige Dezernent ging davon aus, dass das Tempo-Limit schon bald gelten werde. Aber das dauert wohl noch, sagt Stadtsprecher Detlev Johannson heute: "Es gibt nach wie vor keine Entscheidung des Landes und da es diese Entscheidung nicht gibt, hängen die Schilder abgedeckt." Bizarr verlief auch der Streit der Verwaltung mit einem Ladenbesitzer. Er durfte keine Fußmatte auslegen, weil diese die Straßenreinigung behindere, hieß es ebenfalls im Jahr 2014.

Siebener-Denkmal mit acht Namen

Das eigentliche Problem seien aber andere Dinge, sagt der Göttinger Satiriker Lars Wätzold. Zum Beispiel das reiterlose Reiterdenkmal mit den eingravierten Namen der "Göttinger Sieben", einer Professorenriege, die sich 1837 dem Monarchen widersetzte. Auf dem Denkmal allerdings war nicht nur zunächst ein falsches Datum verzeichnet. Es befindet sich darauf auch prominent der Name der Künstlerin. "Also diesen Denkmalsklotz am Bahnhof, den will ja eigentlich niemand", sagt Wätzold. "Ich kenne keinen der sagt: Oh, das ist aber toll. Spätestens mit dem achten Namen hört der Spaß eigentlich für alle auf. Christiane Möbius, ja, die Künstlerin - als ob die damals auch mit dabei war."

Göttinger Denkmal - jetzt auch historisch korrekt



































Stadt zahlt kräftig für Hallenräumung

Ernster wird es, wenn es um Geld geht. So muss die Stadt Kosten von 186.000 Euro für die Räumung einer Halle tragen, in der illegal und unsachgemäß Chemikalien gelagert wurden und die in Brand geriet. Das hatte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt und einen ganzen Fluss grün gefärbt. Die Stadt verklagte den Chemiker auf Rückzahlung der Kosten - allerdings wegen illegaler Konzerte, von Chemikalien war keine Rede. Ziemlich unglücklich gelaufen, sagt Stadtsprecher Johannson: "Wir haben dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir auf den Kosten sitzenbleiben. Niemand ärgert sich darüber mehr als wir. Das ist ein Fehler gewesen, der nicht hätte passieren dürfen."

Fassade abgerissen, Denkmalschutzamt nicht gefragt

Vorläufig letzter Höhepunkt: ein Hochhaus, das seit Jahren leer steht. Innerhalb weniger Wochen hatten die neuen Besitzer das Haus entkernt und die Fassade abgerissen, doch diese stand möglicherweise unter Denkmalschutz. "Es gibt Meinungen zum Denkmalschutzcharakter des Hauses, die sich zum Teil unterscheiden", sagt Stadtsprecher Johannson. "Aber die Frage, ob zu dem Zeitpunkt, da die neuen Eigentümer mit der Entkernung des Gebäudes begonnen haben, schon Denkmalschutz galt oder nicht, die Frage kann eigentlich nur das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege beantworten, das sich ja auch schon für die ganze Irritation entschuldigt hat."

Allerdings heißt es beim Landesamt etwas kryptisch, es müsse geklärt werden, ob "die Aktenlage die gesamte Situation widerspiegele". Oder ob noch "etwaige bisher nur mündlich angesprochene Aspekte Niederschlag finden müssten". Aha.

Weitere Informationen mit Video Die Krux mit den Kreuzen in Hunteburg Entlang der Bahnstrecke zwischen Bohmte und Schwegermoor warnen insgesamt 20 Andreaskreuze vor - ja vor was denn eigentlich? Züge fahren hier seit zwölf Jahren nicht mehr. (12.10.2016) mehr Stadt Göttingen im Visier des Steuerzahlerbundes Der Bund der Steuerzahler nimmt die Stadt Göttingen genauer unter die Lupe. Die Stadt war wegen eines fehlerhaften Räumungsbescheids auf rund 186.000 Euro sitzengeblieben. (28.04.2016) mehr Die "Fußmatten"-Affäre von Göttingen 10.02.2014 18:25 Uhr NDR Info Kann ein Fußabtreter zum Politikum werden? Ja! Zu besichtigen ist das zurzeit bestens in Göttingen, wo der Amtsschimmel kräftig wiehert. Jürgen Jenauer bittet auf ein Wort. (10.02.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.12.2016 | 08:00 Uhr