Keine U-Haft für Gefährder: Aus Mangel an Beweisen

Paris, Brüssel, Berlin, aber Göttingen? Der 9. Februar ist für die eher beschauliche Stadt kein normaler Donnerstag. Das zeigt sich spätestens an jenem Morgen. Hunderte, teils vermummte Polizisten sind in der Universitätsstadt an elf verschiedenen Gebäuden im Einsatz. Wie sich schnell herausstellt, ist es ein Anti-Terror-Einsatz. Festgenommen werden zwei offenbar radikal-islamische Männer. In Chats, das hatten die Ermittlungen der Polizei zuvor ergeben, hatten sich ein 27-jähriger Algerier und ein 22 Jahre alter Nigerianer über einen "Anschlag analog zu Berlin" - wie es die Polizei auf einer Pressekonferenz später nennt - ausgetauscht. Auch die gefundenen Beweismittel, scharfgemachte Schusswaffen, Munition und eine Machete sowie Material des sogenannten Islamischen Staats sprachen eigentlich eine eindeutige Sprache.

Aus Mangel an Beweisen?

Doch offenbar reicht das gesammelte Material der Polizei bisher nicht, um gegen die beiden zuvor als Gefährder eingestuften Männer Haftbefehle zu erwirken. Zu dieser Entscheidung ist jedenfalls die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Celle gekommen. Sie hat nach eigenen Angaben gegen die beiden mutmaßlichen Gefährder keine Handhabe. Ein Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat könne nicht bejaht werden, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier gegenüber NDR.de am Dienstag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Wie passt das aber zusammen? Die Polizei hatte nach der Festnahme immer wieder von einer sehr konkreten Anschlagsgefahr gesprochen. Klar ist: Es gibt in dem Fall eine juristische und eine politische Ebene.

Vorgehen stützt sich auf Gefahrenabwehrrecht

Sozusagen wird demnach mit zweierlei Maß gemessen. Das Vorgehen der Behörden gegen die beiden zur salafistischen Szene gehörenden Männer stützt sich damit ausschließlich auf das Gefahrenabwehrrecht, das Eingriffbefugnisse von Polizei und anderen staatlichen Sicherheitsorganen zur Abwehr konkreten Gefahren für die öffentliche Sicherheit regelt. Unabhängig davon erfolgte die juristische Prüfung der Generalstaatsanwaltschaft im Hinblick auf die strafrechtliche Relevanz.

Kann Polizei neue Beweise erbringen?

Zu der Einschätzungen der Polizei sei das jedoch kein Widerspruch, so Oberstaatsanwalt Kolkmeier im Gespräch mit NDR.de. Denn die Gefahrenabwehr beginne früher als das Strafrecht. Zu diesem Zeitpunkt gebe es jedenfalls keine Handhabe, um eine Untersuchungshaft anzuordnen. Sollten durch die laufenden Ermittlungen weitere Beweise erbracht werden, könne sich die Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft allerdings ändern. Ob das gefundene Beweismaterial eindeutig den Verdächtigen zugeordnet werden kann, müssten die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben, sagt Kolkmeier.

Waffen und Munition sichergestellt

Der 27 Jahre alte Algerier und der 22-jährige Nigerianer waren von der Polizei festgenommen worden, weil die Sicherheitsbehörden die Gefahr eines Anschlags offenbar als sehr hoch einschätzten. Zwar hätten die Männer sich über die Idee eines Anschlags ausgetauscht, das seien aber lediglich "Frühüberlegungen" gewesen, so Oberstaatsanwalt Kolkmeier. Für einen Haftbefehl und ein Verfahren brauche es aber konkrete Pläne und den festen Entschluss, einen Anschlag zu verüben. Daher erließ die Generalstaatsanwaltschaft auch keinen Haftbefehl. Die Messlatte für eine Abschiebung liege aber deutlich darunter, machte Kolkmeier deutlich. An dieser Stelle kommt die politische Ebene ins Spiel.

Landesregierung plant Abschiebung

Nach dem Anschlag im Dezember in Berlin wollen offenbar auch Politiker in Niedersachsen ein Zeichen setzen und alle rechtlich legitimierten Mittel beim Vorgehen gegen islamistische Gefährder ausschöpfen. Da die beiden in Göttingen festgenommenen mutmaßlichen Gefährder Ausweisdokumente von Algerien beziehungsweise Nigeria besitzen, kommt hier als Mittel der Gefahrenabwehr die Abschiebung von Menschen in Betracht, die die Sicherheit in der Bundesrepublik gefährden könnten.

Algerier wehrt sich gegen Ausweisung

Die niedersächsische Landesregierung hat jedenfalls mehrmals deutlich gemacht, dass sie diese Karte spielen will. Derzeit befinden sich die beiden mutmaßlichen Gefährder in der Justizvollzugsanstalt Langenhagen (Region Hannover) in Abschiebehaft. Doch ob der Algerier und der Nigerianer ausgewiesen werden, ist offen - zumindest im Fall des Algeriers. Er hat beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Rechtschutzgesuch eingereicht, um seine geplante Abschiebung noch zu verhindern.

