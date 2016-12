Stand: 24.12.2016 15:33 Uhr

Göttinger Friedenspreis für "Reporter ohne Grenzen"

Der Göttinger Friedenspreis 2017 geht an die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" und an die syrische Frauenzeitschrift "Saiedet Souria". Das gab die Stiftung Dr. Roland Röhl bekannt, die den Preis seit 1999 vergibt. Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro dotiert und wird am 11. März in der Aula der Göttinger Universität verliehen. Der Göttinger Friedenspreis erinnert an den 1997 gestorbenen Wirtschaftsjournalisten Roland Röhl, der sich mit Sicherheitspolitik und Konfliktforschung befasste.

Einsatz für Pressefreiheit

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" engagiert sich weltweit für Pressefreiheit und gegen Zensur. Auch für Journalisten, die aus politischen Gründen verfolgt und verhaftet werden, setzen sich die "Reporter ohne Grenzen" ein. Die deutsche Sektion besteht seit 1994.

Berichte über Frauenrechte in Syrien

Die Zeitschrift "Saiedet Souria", zu Deutsch "Frauen Syriens", gibt es erst seit 2014. Sie erscheint in Syrien, der Türkei und Ägypten mit einer Auflage von rund 6.000 Exemplaren. Frauenrechte, Kinderheirat und Ehrenmorde sind Thema in dem Magazin. Auch über Flucht und den Krieg im Land schreibt "Saiedet Souria". Es gibt keine zentralen Redaktionsräume in Syrien: Die Chefredaktion sitzt in der Türkei, die Chefin vom Dienst lebt momentan in Berlin und die Autorinnen und Autoren schreiben sowohl aus Syrien als auch aus dem Exil. Einige befinden sich auf der Flucht.

