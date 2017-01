Stand: 04.01.2017 15:30 Uhr

Göttinger Feuerwehr mit Raketen beschossen

Wie gefährlich lebt die Feuerwehr? Offenbar ist es in der Silvesternacht nicht nur in Salzgitter zu Übergriffen auf Feuerwehrleute gekommen. In Göttingen wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Frank Gloth Einsatzkräfte mit Raketen beschossen, nachdem sie in den Stadtteil Grone gerufen worden waren. Dort waren Gegenstände auf einem Balkon in Brand geraten. Die Stadt hat angekündigt, wegen des Vorfalls Strafanzeige zu stellen. "So ein Verhalten will und kann die Stadt als Arbeitgeber nicht dulden", sagt Sprecher Detlef Johannson. "Das gilt natürlich auch, wenn andere Menschen mit Feuerwerkskörpern beschossen werden. Wenn dann aber auch noch Einsatzkräfte im Dienst behindert oder sogar gefährdet werden, ist das absolut nicht hinnehmbar."

Rakete explodiert direkt über Feuerwehrmann

Laut Feuerwehrsprecher Gloth hatten seine Kollegen das Feuer auf dem Balkon schnell unter Kontrolle. Doch während oben die Nachlöscharbeiten besprochen wurden, gerieten die Feuerwehrmänner, die unten auf der Straße am Löschfahrzeug im Einsatz waren, unter Beschuss. Laut Gloth nahmen zwei Personen aus einer Gruppe Heranwachsender Raketen aus dafür bereitgestellten Flaschen und schossen sie in Richtung Feuerwehr. Eine der Raketen sei direkt über dem Kopf eines Kollegen explodiert, so Gloth. Der Mann habe ein Knalltrauma davongetragen.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein anderer Kollege habe dann - gemeinsam mit zwei ebenfalls anwesenden Polizisten - zunächst das Gespräch mit den Heranwachsenden gesucht, erzählt Gloth. Offenbar jedoch ohne Erfolg, denn laut Polizeisprecherin Jasmin Kaatz riefen ihre beiden Kollegen schließlich Verstärkung. Wenig später waren 15 weitere Beamte der Bereitschaftspolizei vor Ort. Laut Kaatz sicherten sie dort die Personalien von drei jungen Männern. Ob diese Zeugen oder Täter waren, sei noch unklar: "Sobald die Strafanzeige bei uns eingegangen ist, werden wir die Ermittlungen aufnehmen." Ermittelt werde dann wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Fall. "Dazu kommen womöglich ein oder mehrere Fälle von versuchter gefährlicher Körperverletzung - je nachdem, was in der Anzeige steht", so die Polizeisprecherin.

"Das Maß ist voll"

Laut Feuerwehrsprecher Gloth ist es nicht der erste Vorfall dieser Art. "Gerade an Silvester. Wir haben es ja vor zwei Jahren auf dem Marktplatz schon mal gehabt, dass wir aus der Menge heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden." Auch Rettungswagen würden an Silvester immer wieder mit Raketen beschossen. "Für den einen oder anderen scheint das ein Spaß zu sein." Stadtsprecher Johannson ist deshalb ziemlich aufgebracht. "Die Rettungskräfte würden an Silvester sicherlich auch lieber etwas anderes machen, als die ganze Nacht für andere da zu sein und sie zu schützen - und dann auch noch sowas." Von der Strafanzeige verspreche sich die Feuerwehr nicht allzu viel, sagt Sprecher Gloth: "Uns geht es mehr darum, einfach mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Leute, das Maß ist voll, das geht nicht, was ihr hier mit uns macht!"

