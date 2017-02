Stand: 10.02.2017 08:41 Uhr

Gifhorn: SEK nimmt versehentlich 41-Jährigen fest

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Hannover haben in der Nacht in Gifhorn eine Wohnung gestürmt und einen 41 Jahre alten Mann festgenommen. Die Polizei hatte vermutet, dass dort ein mutmaßlicher Islamist wohnt, der möglicherweise einen Anschlag plant. Nach der Festnahme und der Wohnungsdurchsuchung stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Deutschen ohne Migrationshintergrund handelt, der keinerlei Bezug zum Islam, geschweige denn zu islamistischen Kreisen hat, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Auch seien weder Waffen noch Munition in der Wohnung gefunden worden.

SEK stürmt Wohnung von vermeintlichem Islamisten 10.02.2017 08:30 Uhr Am Freitagmorgen ist in Gifhorn die Wohnung eines 41-Jährigen gestürmt worden. Im Nachhinein stellte sich heraus, das der Mann fälschlicherweise als Islamist verdächtigt wurde.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Offenbar gefälschtes Profil

Zuvor hatte die Polizei Hinweise auf ein Profil im sozialen Netzwerk Facebook erhalten, das eindeutige Bezügen zum sogenannten Islamischen Staat aufwies. Auf der Seite sei zudem eine Person mit einer Pistole zu sehen gewesen. Eine inhaltliche Bewertung habe zu dem Ergebnis geführt, dass der Profilinhaber möglicherweise zeitnah einen Anschlag planen könnte, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich aber offenbar um ein gefälschtes Profil. Der Gifhorner sei ein unbescholtener Bürger und habe nicht mal einen Internetanschluss. Dem Mann stehe nun eine Entschädigung zu. Man müsse jedoch jeden Hinweis ernst nehmen, um eine Bedrohung auszuschließen, so der Sprecher.

Erst gestern hatten SEK-Beamte bei einem Einsatz in Göttingen zwei terrorverdächtige Islamisten festgenommen.

Weitere Informationen mit Video Terrorverdächtige in Göttingen festgenommen Ermittler in Göttingen haben möglicherweise einen Anschlag verhindert. Am Donnerstag nahmen sie bei einem Anti-Terror-Einsatz zwei mutmaßliche Gefährder fest und stellten Waffen sicher. (09.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2017 | 08:30 Uhr