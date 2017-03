Stand: 25.03.2017 18:40 Uhr

Gericht bestätigt: Göttinger Salafist war Gefahr

Wie gefährlich sind die zwei Göttinger Salafisten wirklich? In dieser Frage hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun der Einschätzung der Göttinger Polizei angeschlossen. Es bestätigte die Gefahrenprognose zum Risiko eines terroristischen Anschlags durch zwei als Gefährder eingestufte Salafisten. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Beschluss zum Fall eines 27-jährigen Algeriers hervor. Anfang Februar waren die beiden Göttinger Salafisten bei einer Groß-Razzia verhaftet worden. Eine Woche später ordnete das Innenministerium ihre Abschiebung nach Algerien beziehungsweise Nigeria an.

Gericht spricht von "beachtlichem Risiko"

Einen Antrag des Algeriers sowie des 22-jährigen Nigerianers auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die Abschiebung hatte der 1. Senat bereits am Dienstag abgelehnt. Nach Ansicht des Gerichts besteht im Fall des 27-Jährigen ein "beachtliches Risiko", dass er mit einer terroristischen Gewalttat "ein Fanal setzt, mit dem seine Verachtung der säkularen Welt europäischer Prägung zum Ausdruck kommt". Dieses Risiko könne sich jederzeit realisieren, so das Gericht (Aktenzeichen BVerwG 1 VR 1.17). Die zweite Entscheidung zum Fall des Nigerianers hat das Gericht noch nicht im Wortlaut veröffentlicht.

Facebook zeigt 27-Jährigen in salafistischer Pose

Der 27-Jährige habe sich seit Anfang 2016 islamistisch radikalisiert, heißt es in der Begründung. Wiederholt hat er demnach seine Gewaltbereitschaft und seine Sympathie für Attentäter des sogenannten Islamischen Staates (IS) bekundet. Sein Facebookprofil zeige ihn in szenetypischer salafistischer Pose. Er habe islamistische Kampflieder gehört und in seinem Zimmer eine weiße Flagge mit typischen IS-Symbolen angebracht.

Polizei findet Schusswaffe und IS-Flaggen

Außerdem habe er den Austausch mit der Göttinger Salafistenszene gesucht. Regelmäßig habe er an Treffen und Seminaren teilgenommen, die in einer Schneiderei und in privaten Schulungsräumen stattfanden. Bei der Razzia hat die Polizei in den Räumen dieser Schneiderei einen schussfähigen Revolver und Munition gefunden. In den Schulungsräumen stießen die Beamten auf drei IS-Flaggen, eine Machete und eine Softairwaffe.

In einem Seminar mit dem Berlin-Attentäter

Das Gericht geht wie die Polizei davon aus, dass der Mann sich ausdrücklich mit den Gewalthandlungen des IS identifiziert. So habe er IS-Attentäter, die zwei algerische Soldaten getötet hatten, als Märtyrer glorifiziert. Zudem habe er an einem Seminar in einer Moschee teilgenommen, in der auch der radikale islamistische Prediger Abu Waahd auftrat. Auch dies dürfte nach Ansicht des Gerichts zu seiner islamistischen Radikalisierung beigetragen haben. Einer der Seminarteilnehmer war der spätere Berliner Attentäter Anis Amri.

Telefongespräche offenbaren Gewaltfantasien

In mehreren abgehörten Telefongesprächen soll der 27-Jährige mit bevorstehenden Gewalttaten geprahlt haben. Er wolle einem Mann "ein Messer in den Hals stecken" und einem Rollstuhlfahrer den "Kopf abschneiden". Außerdem habe er davon berichtet, dass er bei einem Streit ein Messer gezogen habe und man sich jetzt immer mit Messern bewaffnen müsse.

Mann ist seit seinem 14. Lebensjahr auffällig

Neu ist der Hang zur Gewalt im Leben des Mannes offenbar nicht. Er sei bereits seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder durch Gewaltdelikte aufgefallen und habe sich wiederholt wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten vor Gericht verantworten müssen. Zuletzt war er im September 2014 verurteilt worden.

Die Einschätzung der Polizei sei "vollumfänglich" bestätigt worden, sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig. "Nur durch derartige Maßnahmen, wie wir sie getroffen haben, können wir Anschläge ähnlich wie in Berlin oder aktuell in London verhindern."

