Gabriel überlässt Schulz die Kanzlerkandidatur

SPD-Chef Sigmar Gabriel will nicht Kanzler werden. Das hat der aus Goslar stammende Politiker, der für den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel im Bundestag sitzt, am Dienstag den Parteigremien mitgeteilt. Gabriel hat stattdessen den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, als Kanzlerkandidaten empfohlen - und das SPD-Präsidium hat Schulz am Abend bereits nominiert. Schulz solle bei der Bundestagswahl am 24. September gegen Amtsinhaberin Angela Merkel von der CDU antreten.

Gabriel will Außenminister werden

Der SPD-Chef sieht sich stattdessen in einem anderen Amt: Gabriel will Außenminister werden und damit Frank-Walter Steinmeier (SPD) nachfolgen, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. "Diese Lösung hat sich angeboten", erklärte Gabriel. Schulz habe die besseren Chancen bei der Bundestagswahl, so Gabriel. Einfach sei die Entscheidung nicht gewesen, "aber ich bin sicher, es ist die richtige." Auch den Parteivorsitz will er an Schulz abgeben. Dieser nannte seine Nominierung als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender "eine außergewöhnliche Ehre, die ich mit Stolz, aber auch mit der gebotenen Demut annehme".

Reaktionen auf Gabriels Rückzug: Viel Wohlwollen

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister Hamburg, SPD-Landesvorsitzender Hamburg "Mit Martin Schulz als Kanzlerkandidaten hat die SPD nun eine gute Ausgangsposition für die Bundestagswahl 2017. Im Wahlkampf werden wir mit Martin Schulz deutlich machen, dass die SPD für eine soziale, gerechte und bessere Politik steht."

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident und Landesvorsitzender der SPD "Das ist es, was die SPD jetzt braucht. (...) Ich habe großen Respekt vor seinem Rückzug. Es ist gut, dass die Führungsfrage in der SPD jetzt endlich geklärt ist."

Hubertus Heil, Bundestagsabgeordneter und SPD-Bezirks-Vorsitzender Braunschweig "Wir sind als Region immer stolz darauf gewesen, den Vorsitzenden der SPD zu stellen. Aber Sigmar Gabriel ist ja nicht weg. Er wird wieder für den Bundestag kandidieren im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel. Er ist einer von uns. Er wird im Bundeskabinett bleiben und mitkämpfen in diesen Wahlkampf, aber eben nicht als Kanzlerkandidat. Das ist eine bedauerliche Entscheidung, weil ich weiß, wie leidenschaftlich er dieses Amt als SPD-Vorsitzender ausgefüllt hat. Von daher ist das auch ein emotionaler Moment; nicht nur für ihn, sondern für alle seine Weggefährten in der SPD."

Christos Panatazis, Vorsitzender der SPD Braunschweig "Sigmar Gabriel ist ein Mensch, der nie seine Wurzeln in unserer Region vergessen hat. Als langjähriger Vorsitzender des SPD-Bezirk Braunschweig kannte er die Sorgen und Interessen der hier lebenden Bürgerinnen und Bürger und hat sich sowohl als Landespolitiker, als auch in der Bundespolitik immer für die Interessen der hiesigen Menschen stark gemacht. (...) Seine jetzige Entscheidung verdient große Anerkennung, aber natürlich wird die Braunschweiger SPD Martin Schulz, so er die Kandidatur übernimmt, im Wahlkampf mit dem gleichen Enthusiasmus unterstützen, wie Sigmar Gabriel. Es wird ein hoch spannender Wahlkampf, in den wir voller Selbstvertrauen gehen werden."

Doris Schröder-Köpf, SPD-Landtagsabgeordnete und Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe "Es ist doch schön, wenn eine Partei mehrere qualifizierte Persönlichkeiten hat, die für so eine herausragende Aufgabe infrage kommen."

Peter-Jürgen Schneider, niedersächsischer Finanzminister (SPD) "Es wird auch Rückenwind für einen anderen Kandidaten geben. Die Partei steht immer geschlossen hinter einem Kandidaten."

Detlef Tanke, Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Landes-SPD "Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung, weil Sigmar Gabriel seine persönlichen Ambitionen zurückstellt."

Petra Emmerich-Kopatsch, Vorsitzende SPD-Unterbezirk Goslar "Die Entscheidung hat uns überrascht. Aber man muss sie mit Respekt zur Kenntnis nehmen. Wir sind froh, dass er bei der Bundestagswahl wieder im Wahlkreis Wolfenbüttel - Salzgitter - Vorharz antritt."

Ralf Stegner, SPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein, Fraktionschef der SPD im Landtag Schleswig Holsteins "Das ermöglicht einen kraftvollen Neuanfang, der unseren Wahlkampf in Schleswig-Holstein beflügeln wird. Die Entscheidung des Parteivorsitzenden, mit Martin Schulz den chancenreichsten Kandidaten vorzuschlagen und selbst zurückzutreten, ist richtig und verdient meinen Dank und hat meinen allergrößten Respekt."

Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen Bundestag "Diese Entscheidung widerlegt das am Stammtisch gepflegte Vorurteil, alle Politiker würden nur auf die eigene Karriere schauen. Das zeugt von persönlicher Größe." zurück 1/4 vor

Hilft die Popolarität?

Martin Schulz ist laut aktuellem Deutschland-Trend sogar beliebter als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der international erfahrene 61-Jährige aus Würselen (Nordrhein-Westfalen) hatte erst vor Kurzem seinen Posten als Vorsitzender des Europäischen Parlaments abgegeben, um in die Bundespolitik zu wechseln.

