Feuerwehr-Attacke: Empörung und Hass in Salzgitter

Die Empörung ist groß über die brutale Attacke auf zwei Feuerwehrleute in Salzgitter - und dabei ist noch immer nicht klar, was genau in der Silvesternacht überhaupt passiert ist. Die Emotionen kochen jedenfalls hoch, nachdem ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger mutmaßlich von vier anderen Personen vor der Feuerwehrwache im Stadtteil Thiede krankenhausreif geschlagen wurden. Ihre Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr veröffentlichten am Neujahrstag auf Facebook einen Post, der das Geschehen mit hoch emotionalen Worten für die Öffentlichkeit zusammenfasst. Die Polizei hat derweil ein Phantombild veröffentlicht, mit dem ein zweiter mutmaßlicher Täter gesucht wird.

Polizei ermittelt nach Attacke auf Feuerwehrleute Hallo Niedersachsen - 03.01.2017 19:30 Uhr Als zwei Feuerwehrmänner an Silvester in Salzgitter die Ausfahrt der Wache freimachen wollten, wurden sie von Feiernden angegriffen. Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen.







Mitgefühl und Gewaltaufrufe auf Facebook

"Wenn Kameraden der Feuerwehr Thiede mit ihrer Gesundheit dafür bezahlen müssen, um sich für andere einzusetzen, ist hiermit der Schlusspunkt erreicht", heißt es in dem Facebook-Post. Und weiter: "Ob sich die Feuerwehr Thiede weiterhin so für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen wird, ist fraglich." Mehr als 5.000 Mal wurde der Text inzwischen geteilt, mehr als 1.400 Kommentare wurden dazu verfasst. Die Thieder Feuerwehrleute, das ist ganz offensichtlich, wollten vor allem ihre Fassungslosigkeit über die Gewalttat zum Ausdruck bringen wollten. So geht es auch vielen Kommentatoren - doch nicht wenige äußern auch Hass auf die mutmaßlichen Täter und fordern selbst offen zu gewalttätiger Rache auf.

Suche nach weiterem Tatverdächtigen

Fakt ist: Einer der beiden Feuerwehrleute wurde inzwischen wegen eines dreifachen Beinbruchs operiert, mehrere Zähne wurden ihm ausgeschlagen. Unklar ist aber, ob die Feiernden tatsächlich einem Einsatzfahrzeug den Weg versperrten, oder ob es zum Zeitpunkt der Schlägerei längst ausgerückt war. Die Ermittlungen laufen. Erschwert werden sie durch widersprüchliche Zeugenaussagen und die Tatsache, dass der 21-jährige bereits ermittelte Verdächtige bisher schweigt.

Phantombild veröffentlicht

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht drei weitere Verdächtige. Am Dienstag hat sie das Phantombild eines mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Er soll 35 bis 40 Jahre alt sein, 165 bis 170 Zentimeter groß, schlank und durchtrainiert sein. Seine Haare sollen angegraut, kurz und wuschelig sein. Am Silvesterabend trug er offenbar einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und schwarze Anzugschuhe.

Böllerwurf umstritten

Die beiden Opfer wurden in der Silvesternacht von mehreren Personen geschlagen und getreten. Rund 40 bis 50 Gäste des benachbarten Lokals hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der Zufahrt zum Gerätehaus der Feuerwehr Silvester gefeiert. Als die Feuerwehrkräfte sich auf einen Einsatz vorbereiten wollten, seien aus der Gruppe Böller geworfen worden, sagte Ortsbrandmeister Marc Borchardt. Ein Böllerwurf direkt auf die Feuerwehrkräfte könne allerdings derzeit nicht bestätigt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Der 28- und der 33-Jährige waren selbst nicht im Einsatz und in Zivilkleidung. Sie sollen aber in der Nähe gewesen sein und die Personen aufgefordert haben, die Feuerwehrzufahrt zu verlassen, um sie für das Einsatzfahrzeug freizumachen. Nach Angaben der Polizei sei es daraufhin zu der Auseinandersetzung gekommen.

