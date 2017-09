Stand: 26.09.2017 11:07 Uhr

Fallersleben glaubt an Zukunft der Telefonzelle von Sebastian Deliga

Ins Zentrum einer Ortschaft gehört einfach eine Telefonzelle, davon ist Bärbel Weist überzeugt. Die Ortsbürgermeisterin in Wolfsburg-Fallersleben, die der freien Wählergemeinschaft PUG angehört, hat zusammen mit ihrem Ortsrat den Kampf für den Erhalt der Telefonzellen aufgenommen. Die Telekom will sie mangels Umsatz entfernen. Weist will, dass mindestens ein Telefon bleibt: Der Fernsprecher am zentralen Zunftplatz.

"Ich weiß, dass hier telefoniert wird"

"Dass viele Menschen ein Handy haben und diese Einrichtung nicht mehr benötigen, ist mir durchaus bekannt", gibt Weist zu. "Aber je mehr man abbaut - im vorigen Jahr sind ja schon zehn Zellen abgebaut worden - umso weniger gibt es auch eine Chance, sie zu benutzen. Definitiv weiß ich, dass hier telefoniert wird!" Ein so zentraler Platz wie der Zunftplatz in Fallersleben sei eine Anlaufstelle, auch für Touristen, sagt sie. Eine Möglichkeit zum Telefonieren gehöre da einfach dazu. Die mangelnde Wirtschaftlichkeit ist für sie kein schlagendes Argument.

"Fasse Dich kurz" - Die Telefonzelle stirbt aus 21.09.2017 12:15 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke Sie ist weitestgehend aus dem Stadtbild verschwunden - die Telefonzelle. In ihren fast hundert Jahren hat sich ihr Äußeres und ihre Bedeutung gewandelt.







Smartphone macht Telefonzellen den Garaus

Die öffentlichen Telefone scheinen in Zeiten des Smartphones auf dem Rückzug zu sein: Auch in der Umgebung baut die Telekom Telefonzellen ab. In Salzgitter, wo es noch 15 öffentliche Telefone gibt, sollen sechs entfernt werden. In Braunschweig sind es noch 110 Telefonzellen, 27 davon sollen weg. Auf Anfrage kann die Deutsche Telekom nicht sagen, wie viele Telefonzellen in Niedersachsen noch in Betrieb sind. "Wir halten keine regionalen Daten mehr für die externe Kommunikation vor", heißt es. Die Telekom verweist auf die einzelnen Kommunen, deren Einverständnis für den Abbau von Telefonzellen erforderlich sei. Bundesweit sind laut Telekom noch rund 20.000 öffentliche Telefone in Betrieb. Im Vergleich dazu würden in Deutschland 126 Millionen SIM-Karten für den Mobilfunk genutzt. Heißt: Das Smartphone macht den Telefonzellen den Garaus.

Umsatz der Telefonzelle: Weniger als 50 Euro pro Monat

Videos 01:27 Letzte Telefonzellen vor dem Aus NDR//Aktuell Einige Münzfernsprecher gibt es noch, aber die Telekom will ihre Zahl weiter reduzieren. Das will man in Wolfsburg aber nicht einfach so hinnehmen. Video (01:27 min)

Mit einem Umsatz von weniger als 50 Euro im Monat sind die öffentlichen Fernsprecher nach Angaben der Telekom extrem unwirtschaftlich. Deshalb würden sie abgebaut - in Absprache mit den Kommunen. "In aller Regel stimmen die Kommunen unserem Ansinnen zu", teilt die Telekom mit. Wenn nicht, würden die Telefonzellen durch sogenannte "Basistelefone" ersetzt: Ein Metallpfosten, an dem ein Telefon angebracht ist. Dieses funktioniere dann aber nicht mehr als Münztelefon, sondern nur mit einer Telefonkarte. Dennoch wolle sich die Telekom nicht vollständig von der Telefonzelle verabschieden: "Eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Telefonstellen wird allerdings nach wie vor von der Telekom sichergestellt."

Das erste öffentliche Telefon gab es 1881

Schließlich hat das öffentliche Telefonieren in Deutschland eine lange Geschichte: Am 12. Januar 1881 wurde in Berlin das erste öffentliche Telefonnetz in Betrieb genommen - und das, obwohl Telefonieren damals noch verpönt war: Gespräche sollten lieber von Angesicht zu Angesicht geführt werden. Doch diese Haltung änderte sich bald. Noch im selben Jahr richteten die Postämter in der Hauptstadt die ersten öffentlichen Fernsprecher in ihren Räumen ein. Ab 1899 gab es dann den ersten Münzfernsprecher.

In den zwanziger Jahren wurden dann Telefonzellen eingerichtet. Der Slogan: "Nimm Rücksicht auf Wartende - fasse dich kurz!" Trotzdem kam es zu Wartezeiten vor den Fernsprechern. Der Name "Telefonzelle" war ursprünglich gar nicht vorgesehen für die öffentlichen Fernsprecher. 1927 legte man den Begriff "Fernsprechhäuschen" amtlich fest. Üblich waren auch Bezeichnungen wie "Fernsprechkiosk" oder "Fernsprechpavillon", auch "Fernsprechzelle" und "Straßensprechstelle". Ab 1932 mussten die Telefonzellen gelb und blau angestrichen werden, in den Farben der Deutschen Reichspost. Spätestens in den Fünfzigerjahren war das öffentliche Telefonieren etabliert: Bis in die Sechzigerjahre hinein stellte das "Fräulein vom Amt" die Verbindungen her. Mit der Gründung der Telekom 1992 verdrängten die Unternehmensfarben Grau und Magenta die gelbe Erkennungsfarbe.

"Zu Fallersleben gehört ein öffentliches Telefon"

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hofft auf den Erhalt des Telefons im Zentrum von Fallersleben. "Irgendwann mag es keine mehr geben", sagt Bärbel Weist. Sie sei aber weiter der Überzeugung, dass Möglichkeiten zum öffentlichen Telefonieren erhalten bleiben müssten. Demnächst wird der Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfsburg eine Entscheidung treffen.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 20.09.2017 | 16:00 Uhr