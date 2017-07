Stand: 14.07.2017 09:37 Uhr

Erstmals Millionen-Entschädigung für VW-Kunden?

Vor dem Landgericht Braunschweig wird heute Vormittag über die Klage des VW-Flottenkunden Deutsche See verhandelt. Das Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven will wegen arglistiger Täuschung rund zwölf Millionen Euro Schadenersatz vom Wolfsburger Autobauer Volkswagen erstreiten. Nach Angaben des Fischverarbeiters umfasst die Firmenwagen-Flotte rund 500 Fahrzeuge. Ganz bewusst habe man sich vor sieben Jahren für VW-Dieselfahrzeuge entschieden, wegen der Umwelt, so die Deutsche See. Vom Abgas-Skandal war da noch keine Rede.

Videos 01:50 min Fischmanufaktur Deutsche See verklagt VW NDR//Aktuell Die Deutsche See aus Bremerhaven verklagt VW auf 11,9 Millionen Schadenersatz. Die Fischmanufaktur hatte ihre 500 Firmenfahrzeuge vor sieben Jahren auf VW-Dieselautos umgestellt. Video (01:50 min)

Hunderte Verfahren gegen Volkswagen

Die Deutsche See hatte den Gang vor Gericht bereits im vergangenen Sommer angekündigt. Als erster deutscher Großkunde reichte das Unternehmen im Februar dieses Jahres Klage ein. Derzeit laufen deutschlandweit mehrere Hundert Verfahren, in denen Halter von VW-Dieselfahrzeugen wegen der Abgasmanipulation Händler oder den VW-Konzern auf Schadenersatz verklagen. Der Abgas-Skandal war im September 2015 bekannt geworden und hatte den Konzern in eine der größten Krisen seiner Firmengeschichte gestürzt.

Neue Details belasten Winterkorn

Juristische Folgen hat der VW-Abgas-Skandal aber nicht nur für den Konzern, der deswegen seit September 2015 ins Schlingern geraten ist. Auch der ehemalige Chef des Unternehmens, Martin Winterkorn, ist bereits seit Längerem im Visier der Ermittler. Vor einigen Tagen wurde neue Details aus den USA bekannt, die offenbar bestätigen, dass Winterkorn bereits rund zwei Monate eher von der Betrugssoftware wusste. Der VW-Konzern hatte daraufhin mitgeteilt, dass die Konzern-Führung um Winterkorn nur wenige Tage vor Bekanntwerden des Skandals in den USA detailliert von den Manipulationen erfahren habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.07.2017 | 07:00 Uhr