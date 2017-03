Stand: 24.03.2017 19:19 Uhr

Ermittler streiten über Göttinger Gefährder

Wie gefährlich sind die beiden Göttinger Gefährder, die das Land abschieben will? Die mit dem Fall befassten Ermittler sind da unterschiedlicher Auffassung. Während die Generalstaatsanwaltschaft in Celle keine hinreichenden Gründe für strafrechtliche Ermittlungen sieht, verteidigt die Polizeidirektion Göttingen ihr bisheriges Vorgehen. Sie sieht sich zudem durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt: Dieses hatte am Dienstag einen Eilantrag der Männer gegen ihre Abschiebung abgelehnt.

Waffen gefunden - jedoch nicht bei den Verdächtigen

Am 9. Februar hatte die Göttinger Polizei Wohnungen in Göttingen und Kassel durchsucht. Ein Algerier und ein Nigerianer wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ging davon aus, dass die beiden Männer einen Terroranschlag planten, der jederzeit bevorstehen könnte. In den durchsuchten Wohnungen fanden die Beamten unter anderem Waffen und Munition - allerdings nicht bei den beiden Verdächtigen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag klarstellte. Polizeipräsident Uwe Lührig hielt am Freitag dagegen: "Richtig ist, dass in den Wohnungen der Gefährder keine Waffen gefunden wurden. Allerdings hätten sie jederzeit Zugriff auf die Waffen gehabt." Die Ermittlungen hinsichtlich der Zuordnung der Waffen seien außerdem noch nicht abgeschlossen.

Lührig: Polizei musste einschreiten

Die Einschätzung der beiden Behörden geht auseinander - das sorgt für Unfrieden. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte in ihrer Mitteilung von Donnerstag, dass sie keine belastbaren Hinweise auf "konkrete Vorbereitungshandlungen für einen Anschlag" habe. "Der Anfangsverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat oder einer sonstigen Straftat konnte daher nicht begründet werden", hieß es weiter. Deshalb werde auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das möge die Generalstaatsanwaltschaft ja so bewerten, so Lührig, "in der Gesamtschau aller uns bekannten Umstände ergab sich dennoch die Gefahr, dass ohne Einschreiten der Polizei ein Anschlag verübt worden wäre". Die Polizei habe "zeitnah, schnell und konsequent vorgehen" müssen. Und nun habe das Bundesverwaltungsgericht die Gefahr eines bevorstehenden Anschlags "vollumfänglich bestätigt".

Staatsanwaltschaft: "Keine Kommentierung der Polizeiarbeit"

Diese Polizei begrüße die Entscheidung der Richter, so Lührig, und hätte sich "eine akzentuiertere Berichterstattung der Generalstaatsanwaltschaft Celle bezogen auf die Zuständigkeitsbereiche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in diesem Zusammenhang gewünscht". Die Celler Ermittlungsbehörde wiederum unterstrich, dass sie lediglich anderslautende Presseberichte habe richtigstellen wollen - ihre Mitteilung sei keine Kommentierung der Polizeiarbeit gewesen.

Gefährder hatte offenbar Kontakt zu Amri

Am Freitag hatte das Bundesverwaltungsgericht Details zu seinem Beschluss zur Abschiebung der beiden Männer veröffentlicht. Aus den Erläuterungen geht hervor, dass der Algerier möglicherweise Kontakt zum Berliner Attentäter Anis Amri hatte. Beide haben demnach 2016 gemeinsam an einem Seminar in einer Berliner Moschee teilgenommen.

