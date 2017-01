Stand: 10.01.2017 20:39 Uhr

Einigung mit US-Justiz: VW zahlt 4,3 Milliarden

Die Nachricht war bereits erwartet worden: Volkswagen hat sich mit dem US-amerikanischen Justizministerium sowie der Zollbehörde in den USA auf einen Vergleich geeinigt. Das hat VW am Dienstag bestätigt. Wegen der Diesel-Affäre zahlt der Wolfsburger Autokonzern demnach Bußgeld und Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, etwa 4,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus erkennt VW im Rahmen des Vergleichs seine Schuld "in Bezug auf bestimmte US-amerikanische Strafvorschriften" an, wie der Konzern mitteilte.

Einigung vor Trumps Präsidentschaft

Bevor der Vergleich tatsächlich geschlossen ist, sind noch formale Bedingungen zu erfüllen, etwa die Zustimmung durch die zuständigen VW-Gremien und die Genehmigung durch US-Gerichte. Die Einigung aber steht und damit ist ein von Volkswagen angestrebtes Ziel erreicht: den Vergleich noch vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auszuhandeln. Diese ist immerhin schon am 20. Januar und steht damit kurz bevor.

Gut für den Aktienkurs

Auch an der Börse sorgt die Entwicklung für Beruhigung - allein die Ankündigung der bevorstehenden Einigung reichte dafür offenbar aus. Der Kurs der VW-Aktie war bereits in den vergangenen zwei Wochen deutlich gestiegen. Offenbar sind die Anleger hauptsächlich froh darüber, dass die Abgas-Affäre in den USA einem Schlussstrich näher kommt - auch, wenn der teuer wird. Denn VW teilte am Dienstag mit, dass das wegen des Abgas-Skandals zurückgestellte Geld nicht reichen wird, wenn der Vergleich zustandekommt.

Rückstellungen reichen nicht

Allein die zivilrechtliche Einigung mit US-Autobesitzern und Umweltbehörden kann mehr als 17 Milliarden US-Dollar kosten. Die 4,3 Milliarden kämen noch dazu. Noch sei unklar, wie hoch die Belastung für das Jahresergebnis sein werde. Umgehend meldete sich auch die Porsche SE zu Wort, die mit mehr als 30 Prozent an der Volkswagen AG beteiligt ist: Auch hier werde die Einigung das Jahresergebnis belasten. In welcher Höhe, könne man noch nicht sagen.

