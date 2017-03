Eine Entscheidung mit bundesweiter Wirkung

Stand: 22.03.2017 15:42 Uhr

von Stefan Schölermann, NDR Info

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag die Abschiebung von zwei mutmaßlichen Islamisten aus Göttingen erlaubt. Der 27 Jahre alte Algerier und der 22-jährige Nigerianer waren am 9. Februar nach einer Hausdurchsuchung in Abschiebegewahrsam genommen worden. Mit der Anordnung der Abschiebung, die bis Ostern vollzogen werden soll, hatte Niedersachsens Innenministerium juristisches Neuland betreten.

Ein wenig Aufatmen kann man schon nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Zwei offenkundig brandgefährliche Männer werden abgeschoben in ihre Heimatländer Nigeria und Algerien - Rückkehr ausgeschlossen. Bei der Hausdurchsuchung war eine Waffe gefunden worden. Die Polizei war damals der Meinung, ein Anschlag nach Vorbild der Berliner Terror-Tat habe möglicherweise unmittelbar bevorgestanden.

Belegt werden muss eine Gefährdung des Staates

Die Abschiebung von Gefährdern ist richtig







Niedersachsen hat jetzt zumindest ein Problem weniger. Das steht auf der Habenseite. Auf der Habenseite steht auch, dass von der Entscheidung bundesweit ein Signal ausgehen dürfte. Auch in anderen Teilen der Republik wird man in solchen Fällen jetzt über diesen Lösungsweg nachdenken.

Der Gesetzesparagraf, auf den das Niedersächsische Innenministerium sich bei der Abschiebungsanordnung berufen hat, hat bisher eine Art Dornröschenschlaf geführt: Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes ist zwar das schärfste gesetzliche Schwert, wenn es darum geht, Ausländer mit entsprechender Gefahrenprognose loszuwerden. Doch die meisten Behörden haben um diese Vorschrift bisher einen großen Bogen gemacht, denn die Hürden sind hoch. Belegt werden muss eine Gefährdung des Staates.

Wie genau das zu verstehen ist, weiß man eigentlich erst seit der Gerichtsentscheidung am Dienstag in Leipzig. Nun gibt es also einen nachvollziehbaren Handlungsmaßstab. Folglich kann man sich auch anderenorts an die Prüfung heranwagen, ob der Paragraf angewendet werden kann.

Vorschrift ist kein Allheilmittel

Doch die Vorschrift ist beileibe kein Allheilmittel, sondern eher eine Ausnahmebestimmung. Sie gilt nur für Menschen, die keinen deutschen Pass besitzen. Das war bei den beiden Männern aus Göttingen zwar der Fall, aber für die rund 45 zum Beispiel in Niedersachsen als Gefährder eingeschätzten Islamisten ist dieser Weg schon deshalb keine Lösung, weil sie neben einer anderen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Gesetzlicher Baustein in der Sicherheitsarchitektur

Auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist die Vorschrift nicht unproblematisch. Sie erlaubt die Abschiebung ohne vorherige Anhörung, der Rechtsweg ist auf ein Minimum verkürzt - und: Die Grundlage für die Abschiebungsanordnung ist allein eine behördliche Gefahrenprognose. Der Nachweis begangener Straftaten ist nicht erforderlich. Es geht also allein um die Frage, was die betreffende Person aus Sicht der Behörden in der Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit Böses tun wird.

Das ist in gewisser Weise schon ein Bruch mit anerkannten Rechtsprinzipien, wonach Menschen für ihr tatsächliches Handeln sanktioniert werden, nicht aber für ihre Pläne und Gedanken. Aber: Abschiebung ist eben keine Strafe, auch wenn sie den Einzelnen persönlich hart treffen mag. Deshalb kann man der Anwendung dieses Paragrafen, wenn auch zähneknirschend, im Ergebnis zustimmen. Die Vorschrift ist ein gesetzlicher Baustein in der Sicherheitsarchitektur, die sich mit einer verschärften Bedrohungslage auseinandersetzen muss. Und das ist eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt gewiss noch lange nicht erreicht hat.

