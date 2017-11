Stand: 15.11.2017 08:44 Uhr

Durchsuchungen in der VW-Chefetage

Ermittler von Staatsanwaltschaft und Finanzbehörden haben am Dienstag die Büros von Vorstandsmitgliedern des Autoherstellers VW durchsucht. Das hat ein Sprecher des Unternehmens bestätigt. Durchsucht wurden demnach die Büros von Finanzvorstand Frank Witter und Personalvorstand Karlheinz Blessing. Es seien Akten und Computer beschlagnahmt worden. Weitere Einzelheiten nannte der VW-Sprecher nicht. Die Aktion soll mit dem laufenden Verfahren wegen angeblich überhöhter Zahlungen an den VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh in Zusammenhang stehen. Auch sein Büro wurde durchsucht. Zunächst hatte es geheißen, dass auch die Büros des jetzigen Aufsichtsratschefs und früheren Finanzvorstandes Hans-Dieter Pötsch durchsucht worden seien. Dies dementierte ein VW-Sprecher am Morgen.

"Anfangsverdacht der Untreue"

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte im Mai mitgeteilt, es gebe "ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue". Gegen Osterloh selbst wird dabei nicht ermittelt, sondern gegen die VW-Manager, die die hohen Bezüge des Betriebsratschefs genehmigt hatten. Damals hatte Osterloh erklärt, bis zu 750.000 Euro im Jahr verdient zu haben. VW hatte bisher immer betont, die Bezüge hätten den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes entsprochen. Auch aus dem Betriebsrat hieß es stets, alles sei rechtskonform.

Volkswagen sicherte sich durch Expertise ab

Nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen im Mai hatte VW auf NDR Anfrage erklärt, dass man die Entstehung von Osterlohs Bezügen durch einen externen juristischen Sachverständigen habe überprüfen lassen. Dieser habe bestätigt, dass die vom Unternehmen vorgenommene Eingruppierung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Volkswagen kooperiere nichtsdestotrotz "vollumfänglich" mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig, versicherte das Unternehmen im Mai. Ein Sprecher des Aufsichtsrats betonte damals, Osterloh übernehme "seit vielen Jahren in herausragender Weise Verantwortung für die Belegschaften des Volkswagen-Konzerns". Man werde alles tun, um die Vorwürfe gegen Vertreter des Unternehmens aufzuklären, hieß es.

Betriebsrat: Osterloh hat auf Geld verzichtet

Auch der Betriebsrat hatte Osterloh nach Bekanntwerden der Ermittlungen verteidigt. Ein Sprecher des Konzernbetriebsrats wies im Mai daraufhin, das Osterloh noch mehr Geld hätte verdienen können, wenn er das Angebot, Personalvorstand des Konzerns zu werden, angenommen hätte. "Dann wäre seine Vergütung heute um ein Vielfaches höher", sagte der Sprecher damals. Damaligen Medienberichten zufolge hätte Osterloh das 20-fache seines aktuellen Gehalts bekommen können. Stattdessen habe er sich dafür entschieden, sich weiterhin für die Belegschaften einzusetzen, sagte der Sprecher im Mai: "Das ist wichtig in den nächsten Jahren, die für die Beschäftigten von großen Unsicherheiten und Umbrüchen geprägt sein werden."

