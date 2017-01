Stand: 15.01.2017 11:20 Uhr

Drei "Love-Mobile" in zwei Tagen abgebrannt

Gleich drei sogenannte Love-Mobile sind an diesem Wochenende in Niedersachsen abgebrannt. Prostituierte stehen mit solchen Wohnwagen an Bundes- oder Landstraßen. Die Ursache für die Brände ist noch unklar. Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand.

Zweimal Totalschaden im Landkreis Holzminden

Am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr stand auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 83 in Höhe Lichtensruh ein "Love-Mobil" in Flammen. Personen befanden sich nicht darin. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden, dennoch sei am Wagen ein Totalschaden entstanden. Vier Stunden später wurden die Beamten zu einem Parkplatz am Kratzeberg an der B 64 gerufen. Auch dort brannte ein Wohnwagen, auch dieser erlitt einen Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter (05531) 958-0.

Laatzen: Zweiter "Love-Mobil"-Brand in einer Woche

Der nächste Schauplatz: ein Parkplatz an der B 443 bei Laatzen gegen halb drei Uhr am Sonntagmorgen. Ein junges Paar aus Burgdorf entdeckte auf dem Heimweg einen brennenden Wohnwagen und wählte den Notruf. 35 Feuerwehrleute löschten den Wagen. Erst am 6. Januar war an der B 443 zwischen Koldingen und Laatzen ein "Love-Mobil" aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

