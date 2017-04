Stand: 14.04.2017 16:07 Uhr

Drei Festnahmen nach Razzia in Salafisten-Milieu

Bei mehreren Razzien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat die Polizei drei mutmaßliche Islamisten festgenommen. Sie sollen laut Generalstaatsanwaltschaft Celle mit einem Terrorverdächtigen aus Northeim in Verbindung stehen. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben Wohnungen in Hildesheim sowie in Köln und Bünde (Nordrhein-Westfalen) durchsucht. Dort sollen die drei Festgenommenen wohnen - es handelt sich um einen 27 Jahre alte Afghanen, einen gleichaltrigen Türken sowie um eine 25-jährige Deutsche, die per Haftbefehl gesucht wurden. Sie sollen den Terrorverdächtigen Sascha L. bei seinen Anschlagsplänen unterstützt haben, hieß es vonseiten der Generalstaatsanwaltschaft.

Videos 04:54 min Wer ist der Terrorverdächtige aus Northeim? 24.02.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Northeim ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft, wie der 26-Jährige in der Salafistenszene vernetzt war. Video (04:54 min)

Festnahme im Februar

Den drei Festgenommenen werde Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle am Freitag mit. Der Northeimer Islamist Sascha L. wurde im Februar festgenommen. Er hat gestanden, einen Sprengstoffanschlag gegen Polizisten und Soldaten vorbereitet zu haben. Zu weiteren Einzelheiten der Razzia am Donnerstagabend schweigt die Generalstaatsanwaltschaft aus sogenannten ermittlungstaktischen Gründen. Eine der durchsuchten Wohnungen befindet sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen in der Hildesheimer Nordstadt. Dort hatten die Behörden vor einem Monat den "Deutschsprachigen Islamkreis" verboten. Der Verein steht im Verdacht, Kämpfer für die Terrororganisation "Islamischer Staat" rekrutiert zu haben.

Weitere Informationen mit Video Northeim: 26-Jähriger plante Sprengstoffanschlag Ein 26-jähriger Deutscher ist am Dienstag in Northeim festgenommen werden. Er soll einen Anschlag auf Polizisten oder Soldaten mit hochexplosivem Sprengstoff vorbereitet haben. (24.02.2017) mehr mit Video Warum ausgerechnet Hildesheim? Nach dem Verbot des "Deutschsprachigen Islamkreises" stellt sich die Frage, warum Hildesheim zum Salafisten-"Hotspot" wurde. Die Behörden hatten den Verein bereits länger im Visier. (14.04.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 14.04.2017 | 16:00 Uhr