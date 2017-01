Stand: 06.01.2017 15:28 Uhr

Das Winterwunderland im Harz hat geöffnet

Der Harz lädt ein, und alle, alle kommen: Zum ersten Wintersportwochenende des Jahres haben Schnee und Sonnenschein bereits am Freitag Tausende Winterfans in das Mittelgebirge gelockt. Das Angebot ist üppig: Laut Harzer Tourismusverband (HTV) sind rund 70 Langlaufloipen gespurt, 241 von insgesamt 708 Loipenkilometern sind befahrbar. Allein in Altenau können zehn Loipen genutzt werden, in Schierke sind es neun und in Clausthal fünf. Zudem sind mehr als ein Dutzend Rodelbahnen präpariert, darunter die Rodelbahn auf Torfhaus "mit dem einzigartigen Rodellift", so eine HTV-Sprecherin. Vielerorts seien zudem die Winterwanderwege vorbereitet worden.

Wintersportsaison 2017 startet im Harz





































Großes Angebot für Abfahrtski

Auch 28 von 52 Abfahrtspisten sind geöffnet - allein im größten Skigebiet des Harzes am Wurmberg bei Braunlage stehen den Wintersportlern bei Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern rund ein Dutzend Abfahrten zur Wahl. Auch in St. Andreasberg, am Sonnenberg, in Hahnenklee, Bad Sachsa, Hohegeiß, in Torfhaus und in Braunlage-Ort laufen die Lifte.

Neuschnee angekündigt

In den Skigebieten sind nach HTV-Angaben größtenteils mehr als 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag soll neuer Schneefall die Wintersportbedingungen weiter verbessern. Bei Minus-Temperaturen von vielerorts unter zehn Grad bleibt die weiße Pracht auch überall liegen. "Die Landschaft gleicht einem Wintermärchen", schwärmte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV). Die Folge seien "Buchungsanfragen im großen Stil".

Videos 05:07 min Sturmtief "Axel" beschert Harz Wintermärchen 04.01.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Der befürchtete Schneesturm mit Orkanböen blieb im Harz aus, stattdessen konnten Wintersportler die Skier auspacken. Auf der A 1 sorgte allerdings Hagel für zahlreiche Unfälle. Video (05:07 min)

Gute Sicht, aber kein Wintersport auf dem Brocken

Der meiste Schnee liegt auf dem Brocken: 35 Zentimeter waren es am Freitagmorgen. Und der mit 1.141 Metern höchste Berg Norddeutschlands hüllte sich nicht wie üblich in Nebel. Es waren Blicke in die Ferne von bis zu 180 Kilometern möglich. Wintersport ist auf der massiven Erhebung mitten im Nationalpark Harz allerdings nicht erlaubt.

Weitere Informationen mit Video Pisten, Loipen, Wanderwege: Der Winter-Harz Selbst wenn im Flachland kein Schnee liegt, bieten sich in den Hochlagen des Harzes oft gute Wintersportbedingungen. Ein Überblick über Orte Anlagen und Pisten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.01.2017 | 15:00 Uhr