Demo gegen Rechts: 2.000 Teilnehmer erwartet

Göttingen rechnet heute mit mehreren Demonstrationen und Protestaktionen in der Innenstadt: Zwar hat das Verwaltungsgericht Göttingen die Demo des rechtsextremen "Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen" verboten und nur eine stationäre Kundgebung am Bahnhof genehmigt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg bestätigte diese Entscheidung am Freitag. Die bislang sieben angemeldeten Protestaktionen gegen die Kundgebung könnten heute jedoch den Verkehr in der Göttinger Innenstadt lahmlegen. Wie die Stadt mitteilte, sollen mehrere Straßenabschnitte gesperrt werden. Bis zu 2.000 Demonstranten erwartet die Universitätsstadt. Die Gegendemonstranten haben für 10 Uhr erste Kundgebungen angekündigt. Der "Freundeskreis" will sich von 15 Uhr bis 20 Uhr treffen. Die Polizei hat sich für einen Großeinsatz gerüstet.

"Mauer der Liebe" angekündigt

Das Göttinger Bündnis gegen Rechts, die Grünen und andere Organisationen haben eine Blockade angekündigt, um zu verhindern, dass die "Freundeskreis"-Mitglieder sich doch noch zu einem Aufmarsch durch die Stadt entscheiden. Die Satire-Partei "Die Partei" will außerdem - mitten auf der Hauptverkehrsstraße - eine "Mauer der Liebe" bestehend aus Pappkartons errichten. Autonome und linke Gruppierungen haben außerdem für Sonnabend eine Demo unter dem Motto "Nie wieder Krieg - nie wieder Faschismus!" angekündigt.

Oberverwaltungsgericht prüft Beschwerde des "Freundeskreises"

Stadtverwaltung und Polizei hatten befürchtet, dass es bei einem Aufzug des "Freundeskreises" zu erheblichen Ausschreitungen linker Gegendemonstranten im gesamten Innenstadtgebiet kommen könnte. Das Gericht folge mit dem Verbot der "Freundeskreis"-Demo dieser Einschätzung, sagte ein Justizsprecher. Vor diesem Hintergrund sei eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit gerechtfertigt und verhältnismäßig. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg lehnte am Freitag eine Beschwerde des "Freundeskreises" gegen das Urteil ab. Die Abwägung des Göttinger Verwaltungsgerichtes sei nicht zu beanstanden, heißt es in dem Beschluss. Der Antragsteller ist nach Angaben des Gerichts zugleich Mitglied der NPD.

Verfassungsschutz beobachtet "Freundeskreis"

Bei der Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" wollen auch Redner von anderen rechtsextremen Organisationen sprechen. Seit mehr als einem Jahr veranstaltet der "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen" im Süden Niedersachsens sogenannte Mahnwachen und Freiheitliche Bürgertreffs. Seit Sommer 2016 wird die Gruppierung vom Verfassungsschutz beobachtet. Erst Ende Februar hatten Ermittler sechs Wohnungen von Mitgliedern des "Freundeskreises" im Raum Göttingen und in Thüringen durchsucht. Sie stellten unter anderem Schlag- und Stichwerkzeuge sicher.

