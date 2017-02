Stand: 31.01.2017 21:45 Uhr

Da ist was im Busche - Survivalcamp im Harz

Ein Wochenende im Harz - das klingt nach Wandern, Gemütlichkeit und vor allem Erholung. Nicht so bei den etwa 100 Teilnehmern eines sogenannten Survival- und Bushcraft-Camps: Viele Männer und einige wenige Frauen haben sich vier Tage und drei Nächte lang draußen herumgetrieben, Maden und Larven vertilgt und in Zelten übernachtet. Den meisten ging es darum, das Gruppengefühl zu erleben - sich am Lagerfeuer auszutauschen und eine Art "Zurück-zur-Natur"-Idee zu leben. Die Teilnehmer nahmen dafür lange Anreisen in Kauf: Sie kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus Österreich.

Bushcraft: Maden, Grillen und ein bisschen wild 31.01.2017 11:30 Uhr Autor/in: Tino Nowitzki Bushcraft-Fans haben sich zum gemeinsamen Mahl im Harz getroffen. Zentraler Aspekt des Treffens: Ekelüberwindung. Auf der Speisekarte standen Insekten, Maden und frisches Fleisch.







Vom Ex-Soldaten bis zum Büromenschen

Mit Survival aus dem TV, wie etwa die Shows von "Bear Grylls", hatten die meisten hier allerdings nichts am Hut. "Das ist doch alles gespielt", hört man bei dem Camp-Besuchern. Oder: "Alleine überleben? Was denkt ihr, wer die Kamera hält?". Den Survival-Fans im Harzer Winter-Camp ging es um "das Echte". Und um die ganz harte Frage: Wie überlebe ich alleine in der Natur? Klar, die meisten hier brauchen dazu keine Anfänger-Tipps mehr: Dass man nicht jede Beeren-Mahlzeit überlebt, dafür aber die meisten Rinden wunderbar kauen kann - das ist dem Großteil der Survival-Fans bewusst. Viele haben schon öfter eine Nacht oder sogar Wochen in der Natur verbracht. Sie sind Jäger, Ex-Soldaten aber auch Menschen mit einem ganz normalen Bürojob. Sie wissen, wie man aus Schnee Trinkwasser macht oder Feuer ohne Streichholz - also das, was man Bushcraft nennt. Sie kennen die leckersten Blätter und die schmackhaftesten Käfer.

Unterricht in Ekel-Überwindung

Den meisten im Survival-Wintertreffen ging es deswegen auch nicht unbedingt darum, Neues zu lernen. Sondern mit Gleichgesinnten ein paar Tage beim liebsten Hobby zu verbringen. Und für den, der tatsächlich noch nie eine Heuschrecke zwischen den Zähnen hatte, gab es Anschauungs-Unterricht. Ein Höhepunkt war der Auftritt von "Survival Mattin". Er ist so etwas wie ein kleiner Star der Outdoor-Szene mit eigenem YouTube-Kanal. "Mattin" hielt einen Vortrag zum Thema Ekelüberwindung und deshalb extra ein paar Maden und Insekten im Gepäck, die dann frittiert und verzehrt werden sollten. Auch Wild gab es für die Teilnehmer auf den Teller: Ein Jäger hatte ein erlegtes Reh und zwei Wildschweine dabei, die fachgerecht zerlegt werden mussten.

Weißbrot macht satter als Blätter-Kost

Berührungsängste gab es dabei kaum. Wo der gemeine Stadtmensch verstört den Blick abwendet, wenn einem Borstentier das Fell über die Ohren gezogen und dem Reh kurzerhand der Kopf samt Knopf-Augen vom Rumpf geschnitten wird, blieben die Bushcraft- und Survival-Fans gelassen. Mit Freude an blutigem Spektakel hatte das aber nichts zu tun: "Man lernt einen ganz anderen Respekt vor dem Tier", hieß es von den Teilnehmern. In die Lage das auch im echten Leben anzuwenden wird außer einem Jäger sowieso niemand kommen: Einfach drauf los jagen ist in Deutschland schließlich verboten. Und so verrieten selbst die eingefleischten Survival-Anhänger: Beeren, Blätter und Maden sind zwar essbar. Eine Scheibe Weißbrot mit Käse macht aber auch im Wald viel eher satt.

Bushcraft - was ist das eigentlich? Im Gegensatz zum "herkömmlichen" Survival-Training ist Bushcraft darauf ausgerichtet, sich auf eine längere Zeit in der Wildnis einzustellen. Dabei geht es darum, alte Techniken und altes Wissen zu nutzen und sich je nach den Umständen möglichst komfortabel einzurichten - auch ohne Zivilisation. Weitere Informationen zum Thema gibt es etwa unter bushcraft-deutschland.de oder unter bushcraft-germany.com im Internet.

