Stand: 10.05.2017 11:26 Uhr

"Godzilla" lebt: Braunschweiger entdecken Echse

Das Monster Godzilla gilt als wahre Filmlegende: 29 japanische und zwei amerikanische Filme erzählen die Legende der Riesenechse, die mal als Bedrohung für die Menschheit, mal als Retter und Antiheld beschrieben wird. Braunschweiger Forscher haben nun eine von ihnen entdeckte Unterart der Galapagos-Meerechse nach dem Kino-Monster benannt: Die Godzilla-Meerechse oder auch "Amblyrhynchus cristatus godzilla".

Ähnlichkeit sei eindeutig

Der Grund: Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass ähnliche Meerechsen die Filmemacher bei der Schaffung von Godzilla inspiriert haben - die Ähnlichkeit sei eindeutig. Der prägnante Name hat aber noch einen weiteren Zweck: Nach Angaben der internationalen Forschergruppe um Sebastian Steinfartz soll der Name die Besonderheit und Schutzwürdigkeit dieser Population unterstreichen. Wie die Biologen im Fachmagazin "Zoological Journal of the Linnean Society" schreiben, gehen die Forscher davon aus, vier weitere neue Unterarten auf den Galapagos-Inseln entdeckt zu haben.

Videos 09:10 min Curaçao: Leguane in der Suppenküche mareTV Echsen sind Nationalspeise auf der karibischen Insel. Jede Woche gibt es bei Familie Truman Leguansuppe. "Das Beste steckt in der Haut", heißt es. Der Leguan soll den Männern Kraft geben. Video (09:10 min)

Bestand der Echse bedroht

"Wir hoffen und werden uns dafür einsetzen, dass die Ergebnisse Grundlage für einen besseren Schutz dieser einzigartigen Tierart sein wird", sagte Steinfartz. Der Bestand der Meerechsen sei durch Umweltverschmutzung, durch verwilderte Wildkatzen sowie den Bau von Hotelanlagen an den Küsten bedroht.

Godzilla als Symbol für die Atom-Bombe

Auch in dieser Hinsicht passt der Name also. Denn schon der erste Film des japanischen Produzenten Tomoyuki Tanaka aus dem Jahre 1954 gilt als Verarbeitung der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Der Film-Godzilla gilt hierbei als Symbol der Bombe, der sich jedoch schließlich zum Beschützer Japans wandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.05.2017 | 14:30 Uhr