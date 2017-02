Stand: 26.02.2017 17:23 Uhr

Braunschweig: 155.000 Jecken feiern Schoduvel

Karneval-freundliche 11 Grad, kein Regen - und schreiend bunte Wagen, Zehntausende Narren und Bollchen ohne Ende: So hat sich der Schoduvel durch Braunschweig geschlängelt. 140 bunte Wagen und rund 5.000 Karnevalisten haben den Umzug gebildet. Nach Einschätzungen der Polizei Braunschweig waren außerdem rund 150.000 Zuschauer entlang der Strecke und in der Innenstadt unterwegs. Der Schoduvel sei friedlich und entspannt verlaufen, zu größeren Zwischenfällen sei es nicht gekommen, so ein Sprecher der Polizei. Hauptsächlich seien Taschendiebstähle angezeigt worden. Die Polizei war mit 650 Beamten in der Braunschweiger Innenstadt, um den Umzug zu sichern.

Von Geisterschiff bis Martin Luther: Die Wagen des Umzugs

Motto des größten Karnevalsumzugs Norddeutschlands war in diesem Jahr "Helau, wir tun es allen kund, der Schoduvel bleibt frei und bunt". Und bunt ist bei so einer Veranstaltung ein 1a-Stichwort: Mit dabei war ein neuer Motivwagen mit Papp-Angela-Merkel in einem roten Minikleid, eine entstellte Freiheitsstatue im charakteristischen Grün-Blau und mit quietschgelber Trump-Frisur, und ein "Geisterschiff", das auf einer Welle aus Atommüll-Fässern daherschwamm. Für Freiheit und Toleranz ist bei den Braunschweiger Narren erstmals ein Reformator "in die Bütt" gestiegen: Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums durfte ein Styropor-Luther in Lebensgröße auf seinem eigenen Wagen mit einer riesigen Schere die Fäden einer Marionette in grauem Anzug durchschneiden - auf dass sie endlich frei sein möge für Toleranz, Weltoffenheit und Nächstenliebe.

Polizei mit verstärkten Kontrollen

Um nach der Absage des Schoduvels vor zwei Jahren wegen Terrorverdachts und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt für "höchstmöglichen Schutz" zu sorgen, zeigte die Braunschweiger Polizei mehr Präsenz. "Es gibt keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung, aber wir richten uns nichtsdestotrotz als Polizei auf denkbare Ereignisse ein", sagte Sprecher Joachim Grande vor dem Umzug. Seinen Angaben nach wurde unter anderem die Videoüberwachung ausgebaut und zusätzliche Absperrungen aufgebaut. Auch mit verstärkten Taschenkontrollen mussten die Besucher rechnen.

An der Strecke des Umzugs haben sich unsere Fotografen in die Menge gemischt und und haben jeden Narren fotografiert, der nicht genügend Bollchen dabei hat, um sie vom Gegenteil zu überzeugen.

