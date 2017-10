Stand: 06.10.2017 08:43 Uhr

Brand in Salzgitter: Haus schwer beschädigt

In Salzgitter ist in der Nacht zu Freitag ein leer stehendes Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bad in Flammen aufgegangen und schwer beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Nach Zeugenaussagen gab es eine starke Druckwelle. Die Front des Gebäudes stürzte ein, an einem Nachbarhaus gingen Fensterscheiben zu Bruch.

Salzgitter: Haus steht in Vollbrand 06.10.2017 08:45 Uhr Bei einem Feuer ist ein unbewohntes Mehrfamilienhaus in Salzgitter in der Nacht stark beschädigt worden. Die Ursache ist unklar.







Statiker prüfen Haus

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 1 Uhr alarmiert worden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. An dem aus den 1930er-Jahren stammenden Gebäude entstand enormer Sachschaden. „Vermutlich wurde das Haus sogar völlig zerstört“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Behörden haben das Haus abgesperrt; derzeit ist unklar, ob es einsturzgefährdet ist. Fachleute sollen heute die Statik des Wohnhauses prüfen. Danach sollen die Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

