Bordellbesucher stirbt in Polizeigewahrsam

In Braunschweig ist ein 35 Jahre alter Mann im Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Die Todesursache ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit noch unklar. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann am Ostersonntag in einem Bordell randaliert, war daraufhin von der Braunschweiger Polizei in Gewahrsam genommen worden und dort plötzlich zusammengebrochen. Sein Leichnam wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt und soll am Dienstag obduziert werden.

Polizisten setzen sich mit Reizgas zur Wehr

Bei der Obduktion solle unter anderem geklärt werden, ob der Mann unter Drogeneinfluss stand, sagte ein Sprecher der Polizei Wolfsburg, die gemeinsam mit der Braunschweiger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat. Der 35-Jährige sei zuvor in einem Bordell regelrecht durchgedreht, so der Sprecher. Prostituierte hätten gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, da der Mann nicht gehen wollte und in dem Etablissement randalierte. Doch auch nach seiner Festnahme habe er sich nicht beruhigt: Er griff die Polizisten an, die sich daraufhin nach eigenen Angaben unter anderem mit Reizgas verteidigten.

"Plötzlich und unvermittelt" zusammengebrochen

Als der Mann schließlich in Polizeigewahrsam gebracht worden war, sei er ebenfalls nicht zu beruhigen gewesen, so der Sprecher. Die Beamten hatten bereits einen Rettungswagen gerufen, jedoch sei es dessen Besatzung "aufgrund des Verhaltens des Braunschweigers" nicht möglich gewesen, ihn zu untersuchen. "Plötzlich und unvermittelt" sei der 35-Jährige dann zusammengebrochen und habe kein Lebenszeichen mehr gezeigt, so der Sprecher weiter. Die Reanimationsversuche der Sanitäter und eines Notarztes blieben erfolglos.

