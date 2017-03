Stand: 11.03.2017 12:15 Uhr

Bombenfund? Evakuierung fast abgeschlossen

Bei der Auswertung alter Luftaufnahmen haben Experten einen verdächtigen Punkt im Mascheroder Holz in Braunschweig entdeckt. Rund 6.000 Anwohner müssen am Sonnabendvormittag ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wie die Polizei Braunschweig mitteilt, ist die Evakuierung derzeit noch nicht ganz abgeschlossen, da sich einige Anwohner weigern, ihre Wohnung zu verlassen. Derzeit werde außerdem ein Helikopter eingesetzt, um die Evakuierung aus der Vogelperspektive zu überwachen. In Kürze soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst prüfen, ob es sich bei dem Objekt um eine nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Karte: Evakuierungsbereich im Mascheroder Holz

Bewohner können kostenlos Busse nutzen

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH bietet derzeit kostenlose Pendelbusse zwischen Südstadt und Mascherode und der Sporthalle der IGS Heidberg an. Nach einer möglichen Entschärfung pendeln die Busse erneut, um die Anwohner zurückzubringen. Alle Infos zum Pendelverkehr und den Fahrplänen der Linien 411, 412 und 431 sind unter www.verkehr-bs.de zu finden.

Downloads Die von der Räumung betroffenen Straßen Hier finden Sie eine Liste der Stadt Braunschweig, welche Straßen und Straßenabschnitte wegen der Bomben-Suche am 11. März geräumt werden müssen. Download (283 KB)

Mensa dient als Ausweichquartier

Als Ausweichquartier steht die Mensa und nicht wie ursprünglich angekündigt die Turnhalle des Schulzentrums Heidberg zur Verfügung. Die Feuerwehr der Stadt beantwortet unter der Telefonnummer (0531) 234 56 78 Fragen zur Evakuierung. Zudem informiert sie über die Warn-App "Nina". "Wir gehen davon aus, dass die Anwohner ab 15 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren können", sagte Braunschweigs Stadtsprecher Rainer Keunecke.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt Hannover wegen einer Bombensuche eine Evakuierung angekündigt. Ende März werden davon in der Landeshauptstadt rund 15.000 Menschen betroffen sein.

