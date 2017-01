Stand: 25.01.2017 20:24 Uhr

Aus Maßregelvollzug geflohener Mann gefasst

Nach rund einem Monat ist ein aus dem Maßregelvollzug in Königslutter geflohener Straftäter gefasst worden. Wie das niedersächsische Sozialministerium jetzt mitteilte, griff die Polizei den Mann bereits am 18. Januar in Braunschweig auf. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der 26-Jährige war wegen Betrugs, Körperverletzung und Diebstahls verurteilt worden. Drei Tage vor Heiligabend nutzte der Straftäter eine Fahrt zum Arzt, um sich abzusetzen: Beim Einsteigen ins Auto rannte der an den Händen gefesselte Mann davon. Zwei Begleiter schafften es nicht, ihn einzuholen. Die Handschellen fanden Polizisten nun im Versteck des Mannes in Braunschweig.

Noch ein Patient auf der Flucht

Im vergangenen Jahr sind niedersachsenweit 15 Straftäter zwischenzeitlich aus dem Maßregelvollzug entkommen, genauso viele wie 2015. Laut Sozialministerium handelte sich dabei um die niedrigsten Zahlen der vergangenen zehn Jahre. Die meisten Täter konnten gefasst werden oder kehrten freiwillig zurück. Nachdem der Straftäter aus Königslutter gefasst ist, befindet sich nun noch ein Patient auf der Flucht. Im Frühjahr 2016 hatten sich innerhalb weniger Wochen gleich mehrere Vorfälle ereignet, unter anderem in Wunstorf (Region Hannover), Hildesheim und Moringen (Landkreis Northeim). Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) hatte daraufhin angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Ein Patient aus dem Maßregelvollzug Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg) soll während eines unbegleiteten Ausgangs eine Frau vergewaltigt und getötet haben.

Rund 1.300 Straftäter im Maßregelvollzug

Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Menschen untergebracht, die schwere Straftaten begangen haben. Aufgrund ihrer Krankheit sind sie aber nur eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig und kommen daher nicht in ein Gefängnis. So soll die Allgemeinheit vor ihnen geschützt werden; auf der anderen Seite sollen die Patienten aber auch geheilt oder ihr Zustand so weit verbessert werden, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Insgesamt sind in Niedersachsen derzeit rund 1.300 Straftäter so untergebracht.

