Scheinidentitäten: Ermittlungen in 100 Betrugsfällen

Etwa 300 Asylbewerber sollen sich in Braunschweig während der Flüchtlingskrise Scheinidentitäten zugelegt und so Geld erschlichen haben. Durch die Betrügereien soll ein Schaden von geschätzten drei bis fünf Millionen Euro entstanden sein. Etwa ein Drittel der bekannten Fälle ist laut Polizei bislang an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet worden. Das sagte der Leiter der Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen (ZErm), Jörn Memenga. In vielen Fällen sei es aber schwierig, die mutmaßlichen Betrüger zu ermitteln. Das Problem: Wie sollen die Behörden an die Männer herankommen? Oft ist unklar, wie sie wirklich heißen und wo sie leben. Manche tauchen ab, wenn sie hören, dass gegen sie ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig bearbeitet nach eigenen Angaben nun all jene Fälle, in denen der Aufenthaltsort der mutmaßlichen Betrüger nicht bekannt ist - bislang zehn. Zwei mutmaßliche Täter sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in U-Haft.

Keine zentrale Ermittlungsbehörde

Etwa 90 weitere Fälle werden von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften in ganz Niedersachsen bearbeitet - dort, wo die Beschuldigten leben. Eine zentrale Ermittlungsbehörde für die Fälle gibt es laut einer Sprecherin des Justizministeriums in Hannover nicht. Dazu seien die Fälle zu unterschiedlich gelagert. Insgesamt schätzt Olaf Küch, Leiter der der Soko "Asyl" bei der Kripo Braunschweig, dürfte die Gesamtzahl der Betrugsfälle in Niedersachsen um ein Vielfaches höher liegen. Zahlen aus anderen Landesteilen seien ihm derzeit aber nicht bekannt.

Betrüger meldeten sich mehrfach an

Die mutmaßlichen Betrüger hatten offenbar eine einfache Masche genutzt: Sie meldeten sich mehrfach an. Weil die Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig überlastet waren und schnell und unbürokratisch helfen wollten, reichte es offenbar sich zum Beispiel mal einen Bart wachsen zu lassen und mal eine Brille zu tragen. Die Fingerabdrücke wurden im Stress nicht genommen. So konnten sich die Männer mehrmals registrieren. Das lohnte sich: "Abzüglich der Kosten für Strom kam man dann auf ungefähr 320 bis 350 Euro pro Alias-Identität und Person", so Memenga. Nachdem die Flüchtlinge auf verschiedene Kommunen verteilt wurden, konnten sie das Geld monatlich in jeder einzelnen abholen. Irgendwann bemerkten LAB-Mitarbeiter allerdings, das sich einige Männer auf Fotos stark ähnelten.

Nicht auf alle Flüchtlinge schließen

Inzwischen werden die bereits registrierten Asylbewerber gebeten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Damit dürfte die Betrugsmasche nicht mehr funktionieren, sind sich die Ermittler sicher. Allerdings läuft dieses neue System erst seit gut einem halben Jahr, sagt Professor Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistags. Dass vorher keine Fingerabdrücke genommen wurden, "hat Missbrauch erleichtert", sagt er. Meyer fordert Aufklärung: Man müsse den Betrugsvorwürfen nachgehen, auch "im Sinne der vielen Hunderttausend, die wirklich Schutz suchen." Jörg Bode, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag, sagt, es müsse "bei jedem, der nicht mehr kommt, um sein Geld abzuholen, hinterfragt werden, wer das tatsächlich ist." Außerdem müsse geklärt werden, ob es Hintermänner gebe. Auch der niedersächsische Flüchtlingsrat fordert, dass den Betrügereien selbstverständlich nachgegangen werden müsse. Ein Sprecher warnte aber davor, von diesen Einzelfällen auf alle Flüchtlinge zu schließen.

