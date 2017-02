Stand: 23.02.2017 13:59 Uhr

Anschlag vorbereitet: 26-Jähriger festgenommen

Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen haben gestern einen 26 Jahre alten Mann in Northeim festgenommen. Er soll nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien unter anderem chemische Stoffe zum Bau einer "unkonventionellen Sprengvorrichtung" auf Basis des Sprengstoffs Acetonperoxid sowie elektronische Bauteile für einen Fernzünder gefunden worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Celle und die Polizeidirektion Göttingen mit.

Verdächtiger wird zur salafistischen Szene gerechnet

In ersten Vernehmungen habe der Mann eingeräumt, einen Anschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Er habe diese mit dem selbst gebauten Sprengsatz "in eine Falle locken wollen". Der Deutsche aus Northeim wird den Ermittlern zufolge der salafistischen Szene zugerechnet. Er sitzt seit gestern wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (Landkreis Göttingen) in Untersuchungshaft.

