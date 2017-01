Stand: 29.01.2017 14:23 Uhr

Alle wollen in den Schnee: Der Harz ist voll

48 von 52 Pisten offen, 693 von 702 Loipen-Kilometern gespurt, 28 von 35 Rodelbahnen präpariert: Der Harz hat an diesem Wochenende erneut einen Besucheransturm erlebt. Bei Schneehöhen von bis zu einem Meter waren die Bedingungen für Abfahrt und Langlauf ideal, auch Naturfreunde kamen bei viel Sonne auf ihre Kosten. Hinzu kommt, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern die Tage für ein verlängertes Wochenende nutzen können, denn in Niedersachsen sind noch bis Dienstag Zeugnisferien. Und so hatten sich Hoteliers, Kommunen und die Polizei auf einen wahren Ansturm vorbereitet. Das befürchtete Verkehrschaos in den Wintersportgebieten blieb aus, einiges an Geduld mussten die Besucher aber durchaus aufbringen: Vor den Ski- und Snowboard-Verleihen bildeten sich ebenso lange Schlangen wie an den Liften und Seilbahnen.

Ansturm auf den Wurmberg Hallo Niedersachsen - 28.01.2017 19:30 Uhr Das strahlende Winterwetter lockt zahlreiche Gäste in den verschneiten Harz. Für Wintersportler herrschen derzeit auf den Pisten des Wurmbergs perfekte Bedingungen.







Alle Parkplätze belegt

Im Oberharz waren die Parkplätze bereits am Sonntagvormittag belegt. Der Großparkplatz an der Wurmbergseilbahn in Braunlage wurde nach Angaben eines Polizeisprechers abgeriegelt, kurze Zeit später waren auch sämtliche Behelfsparkplätze im Ort besetzt. Und auch in Torfhaus war schnell kein Parkplatz mehr zu finden. "Die Besucher müssen sich auf Wartezeiten einstellen", hieß es von der Goslarer Polizei, die an diesem Wochenende mehr Beamte im Einsatz hatte, um wildes Parken zu verhindern. Die Lage sei aber entspannt, die Zufahrtsstraßen frei, so ein Sprecher. Lediglich direkt in den Zielorten der Wintersportler staute sich laut Polizei der Verkehr.

Polizei will erneutes Verkehrschaos verhindern

Das hatte am Sonnabendmorgen noch anders geklungen: Autofahrer sollten viel Zeit und Geduld mitbringen, hatte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen gesagt. Am vergangenen Wochenende hatten Autofahrer die engen Straßen in den Harzer Skigebieten so zugeparkt, dass Schneeräumfahrzeuge nicht mehr durchkamen. Zudem hatte es teils kilometerlange Staus gegeben, in denen auch die Linienbusse feststeckten.

Wolken ziehen auf - Straßen können glatt werden

Zum Wochenbeginn hin dürfte es laut Vorhersagen vorbei sein mit dem sonnigen Winterwetter. Während es am Sonntag zunächst noch weitgehend sonnig war, sollen später Wolken und aufziehen. Regenschauer örtlich für Straßenglätte sorgen. In der kommenden Woche erwarten die Meteorologen dann steigende Temperaturen. Die Nächte werden demnach kaum noch frostig und am Tage sind Temperaturen im einstelligen Plusbereich zu erwarten.

