Abgas-Skandal: Piëch belastet VW-Aufsichtsräte

Im Abgas-Skandal hat der frühere Volkswagen-Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch mehrere Aufsichtsräte des Konzerns schwer belastet, wie die "Bild" berichtet. Demnach will der 79-Jährige bereits im März 2015 Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Betriebsratschef Bernd Osterloh, den früheren IG-Metall-Chef Berthold Huber und Anteilseigner Wolfgang Porsche über Hinweise auf Diesel-Manipulationen in den USA informiert haben. Das, so die Zeitung weiter, habe Piëch im Dezember gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt.

Weil wehrt sich: "Darstellung ist schlichtweg falsch"

"Mir sind diese Vorwürfe seit einigen Monaten bekannt", sagte Weil am Mittwochabend gegenüber dem NDR Fernsehen. "Sie sind einer unabhängigen Prüfung unterzogen und als unglaubwürdig bewertet worden." Es habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise an ihn gegeben, dass VW unzulässigerweise Einfluss auf Schadstoffwerte nehme, so der Ministerpräsident weiter. "Davon habe ich erst am 19. September 2015 erfahren. Jede anderslautende Darstellung ist schlichtweg falsch." Auch Ex-Metaller Huber und Betriebsratschef Osterloh reagierten gereizt: "Hätte uns Dr. Piëch in Kenntnis gesetzt, dann hätten wir das Unternehmen und die Belegschaften vielleicht vor großem Schaden bewahren können."

Aufsichtsrat will "Maßnahmen und Ansprüche" gegen Piëch prüfen

Der Aufsichtsrat wies Piëchs Anschuldigungen zudem in einer gemeinsamen Stellungnahme "mit allem Nachdruck" zurück. In der Mitteilung verweist er wie Weil auf eine Untersuchung der Kanzlei Jones Day, die "keine Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieser Behauptungen ergeben" habe. Zudem kündigte das Gremium an, dass der Vorstand "mögliche Maßnahmen und Ansprüche gegen Herrn Piëch sorgfältig prüfen" werde.

Piëch will Winterkorn, dann Aufsichtsrat informiert haben

Erst kürzlich hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, dass Piëch den damaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn belastet hat. Piëch gab demnach an, Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten zu haben, dass der Autobauer Abgaswerte manipuliere und deswegen ein großes Problem in den USA habe. Damit habe er Winterkorn konfrontiert - und dies daraufhin besagten Aufsichtsratsmitgliedern mitgeteilt, wie die "Bild" nun berichtet.

Mächtiger Kritiker war einst mächtigster Mann im Konzern

Der 79-jährige Piëch ist Miteigentümer von Porsche und damit auch Volkswagen-Großaktionär. Piëch war bis April 2015 langjähriger VW-Aufsichtsratschef und galt als mächtigster Mann im Konzern. Nach einem internen Machtkampf mit dem damaligen VW-Vorstand Winterkorn trat er schließlich von seinem Posten zurück. Winterkorns Unterstützer waren damals das Land Niedersachsen als Großaktionär und der Betriebsrat.

