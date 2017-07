Stand: 21.07.2017 21:05 Uhr

Abgas-Skandal: EU macht ordentlich Druck auf VW

In Sachen Abgas-Skandal erhöht die EU-Kommission den Druck auf die Regierungen der Länder und die Autobauer - wie Volkswagen. EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska fordert in einem Schreiben an die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten, Autos, die die Grenzwerte nicht einhielten, radikal aus dem Verkehr zu ziehen. Für VW könnte das bedeuten: Sind betroffene Fahrzeuge aus Wolfsburg bis Ende des Jahres nicht umgerüstet, müssten sie stillgelegt werden.

Kommissarin verärgert über VW-Chef

Ihre Kritik richtet Bienkowska auch direkt gegen VW-Chef Matthias Müller. Die Kommissarin aus Polen hätte ihn vor gut einem Monat aufgefordert, Daten über den Stand der Rückrufaktion im Detail zuzusenden. Eine Antwort von VW habe sie noch nicht bekommen. Neben den Autobauern kommen auch die nationalen Prüfstellen nicht gut weg: Denen wirft Bienkowska Versagen vor. Darüber, dass die Aufsichtsbehörden etwa die neuen Verdachtsfälle bei Audi und auch Porsche vorher nicht entdeckt hätten, zeigte sie sich bestürzt. In der Diskussion um ein generelles Fahrverbot für Fahrzeuge mit Diesel-Motor schließt die Politikerin diese nicht aus, warnt aber vor möglichen Folgen: Politik und Industrie könnten kein Interesse an einem "rasant kollabierenden Diesel-Markt infolge lokaler Fahrverbote" haben. "Das würde der Industrie nur die Mittel entziehen, in emissionsfreie Autos zu investieren", schreibt sie.

Müller: "Kampagne gegen Dieselmotoren"

Gerade in dieser zuletzt hitzig geführten Debatte um Fahrverbote und Schadstoff-Emissionen sieht VW-Chef Müller eine Kampagne: "Die gegen den Dieselmotor laufende Kampagne ist heftig, der Marktanteil des Diesels rückläufig." Man tue dem Diesel unrecht. Die neuesten Diesel-Generationen seien "sehr gut", vor allem beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid-Gases (CO2).

Seit Monaten suchen deutsche Großstädte nach Lösungen, wie sie die Schadstoffbelastung mit den gesundheitsgefährdenden Stickoxiden auf ihren Straßen reduzieren können. In Stuttgart und München drohen insbesondere älteren Diesel-Autos Fahrverbote. In Europa müssen die Autobauer allerdings den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten in den kommenden Jahren deutlich senken.

Gab es Absprache bei VW und andere Autobauern?

Abseits der Diskussion um die Zukunft der Diesel-Fahrzeuge sieht sich VW mit einem schweren Vorwurf konfrontiert: Volkswagen soll mit anderen Autobauern unerlaubte Absprachen getroffen haben. Das berichtet zumindest das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner Sonnabend-Ausgabe. Demnach soll sich VW in geheimen Arbeitskreisen mit Porsche, Audi, BMW und Daimler über Technik, Kosten und Zulieferer abgestimmt und den Wettbewerb außer Kraft gesetzt haben. Dazu gehören demnach auch Absprachen zur Technik für die Diesel-Abgas-Reinigung. "Der Spiegel" beruft sich auf einen Schriftsatz, den VW bei den Wettbewerbs-Behörden eingereicht haben soll. Volkswagen wollte sich nicht zu dem Bericht bisher äußern.

Weil: VW-Gremien müssen informiert werden

Stephan Weil (SPD), als Niedersachsens Ministerpräsident gemeinsam mit Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) im VW-Aufsichtsrat, reagierte am Freitag auf den "Spiegel"-Bericht. Er erwartet, dass die Gremien des VW-Konzerns angesichts des Verdachts illegaler Absprachen kurzfristig und umfassend informiert werden. Lies und er hätten von den Vorwürfen aus den Medien erfahren, teilte die Staatskanzlei in Hannover am Abend mit.

