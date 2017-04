Stand: 18.04.2017 08:07 Uhr

A 2 bei Peine nach Glätte-Unfall gesperrt

Plötzlich wurde es glatt auf der Straße: Schneefall hat am Dienstagmorgen bei Peine für Unfälle gesorgt. Auf der A 2 ereigneten sich gleich mehrere Kollisionen. Grund waren laut Polizei die Witterungsbedingungen. Nach Angaben der Behörde waren mindestens neun Fahrzeuge beteiligt. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Die Strecke wurde zwischen Zweidorfer Holz und Braunschweig-Watenbüttel in Richtung Berlin gesperrt. In Richtung Hannover hatte sich laut Polizei ein mehrere Kilometer langer Stau durch Gaffer gebildet. Plötzliche Glätte sorgte nicht nur bei Peine, sondern auch in den höheren Lagen für rutschige Straßen. Die Verkehrsmanagementzentrale warnte im Harz vor Straßenglätte.

Massenkarambolage bei Bad Eilsen

Erst am Montagabend hatte sich auf der A 2 eine Unfallserie ereignet. Zwischen Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) und Veltheim in Nordrhein-Westfalen waren 15 Menschen verletzt worden, als insgesamt 19 Fahrzeuge zusammenprallte. Auch hier könnte das Wetter eine Rolle gespielt haben. Die Sonne stand sehr tief, als Regen einsetzte.

Weitere Informationen mit Video 15 Menschen bei Karambolage auf A 2 verletzt Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 2 hinter Bad Eilsen sind 15 Menschen verletzt worden. Die A 2 war in Richtung Dortmund für Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich bis Lauenau. mehr Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise für die Straßen in ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2017 | 08:00 Uhr