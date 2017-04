Stand: 06.04.2017 15:19 Uhr

16-Jähriger plante Amoklauf an Uslarer Schule

Ein 16-jähriger Schüler aus Uslar (Landkreis Northeim) hat offenbar eine Amoktat gegen seine Schule geplant. Er war am Mittwochmorgen festgenommen worden, weil er die Tat im Internet angedroht hatte. Den Hinweis hatte die deutsche Polizei aus Österreich bekommen. Dort hatte ein Chat-Partner die Drohung in einem sozialen Netzwerk gelesen und Alarm geschlagen. Am frühen Mittwochmorgen war der 16-Jährige daraufhin zuhause in Uslar festgenommen worden. "Er hat tatsächlich eine Amoktat geplant", sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. "Der Jugendliche hat ausgesagt, er habe andere Schüler der Solling-Oberschule 'umlegen' wollen, weil diese ihn gemobbt hätten."

Hieb- und Stoßwaffen gefunden

Bei dem 16-Jährigen seien Hieb- und Stoßwaffen gefunden worden, darunter auch eine Axt, so der Sprecher. Außerdem hätten die Beamten Softair-Waffen sichergestellt. Für wann genau der 16-Jährige den Anschlag geplant habe, sei nicht klar. "Die Durchführung einer Amoktat dürfte aber bevorgestanden haben", sagte der Sprecher. Der Schüler sei mittlerweile in einer geschlossenen Einrichtung der Jugendpsychiatrie. Die Solling-Oberschule in Uslar blieb wegen der Drohung am Mittwoch geschlossen. Etwa 430 Schüler wurden nach Hause geschickt.

Nicht der erste Fall dieser Art

Die Drohung gegen die Solling-Oberschule in Uslar ist nicht der erste Fall dieser Art in Niedersachsen. Zuletzt war im Februar eine Berufsschule in Hameln nach einem anonymen Hinweis auf einen angeblich bevorstehenden Amoklauf geräumt worden. Dieselbe Schule hatte bereits 2016 und 2012 Amok-Drohungen erhalten. In allen Fällen war nichts passiert.

