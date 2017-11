Stand: 06.11.2017 10:47 Uhr

15.000 weitere Schadenersatzklagen gegen VW

Der Rechtsstreit zwischen Volkswagen und Besitzern von manipulierten Dieselfahrzeugen geht in eine neue Runde. Mehr als 15.000 betroffene Kunden wollen heute über die Internetplattform MyRight Klage am Landgericht Braunschweig einreichen. MyRight wird vor Gericht vom deutschen Büro der auf Schadenersatzfälle spezialisierten US-Anwaltskanzlei Hausfeld vertreten. Die Anwälte verlangen von VW, den Kunden gegen Rückgabe der betreffenden Autos den Kaufpreis zu erstatten. Dabei soll es um insgesamt 357 Millionen Euro gehen - angesichts der Milliardenklagen in den USA eine eher geringere Summe. Bereits vor einigen Monaten hatte der Rechtsdienstleister einzelne Musterklagen eingereicht.

Videos 02:52 Schadenersatz: Musterklage gegen VW eingereicht Hallo Niedersachsen Ein Rechtsdienstleister hat beim Braunschweiger Landgericht eine Schadenersatzklage gegen VW eingereicht. Der Fall soll für Tausende Geschädigte exemplarisch verhandelt werden. Video (02:52 min)

VW reagiert gelassen

"Wer als Hersteller Kunden täuscht und Fahrzeuge auf den Markt bringt, die nicht vorschriftsmäßig sind, macht sich schadenersatzpflichtig", sagte Hausfeld-Anwalt Christopher Rother. "Daran kann es aus unserer Sicht keinen Zweifel geben." Nach Angaben eines VW-Sprechers sei deutschlandweit bislang in 900 ähnlichen zivilrechtlichen Fällen entschieden worden - 70 bis 75 Prozent der Klagen gegen VW seien abgewiesen worden. In den anderen Fällen hätten die Kläger in unterschiedlichem Umfang Recht bekommen. Viele dieser Urteile seien allerdings noch nicht rechtskräftig, betonte der VW-Sprecher auf Nachfrage von NDR.de. Insgesamt seien rund 7.000 zivilrechtliche Verfahren anhängig.

US-Justizministerium klagt wegen Markt-Manipulationen

Zudem steht Volkswagen ein Musterverfahren von Aktien-Anlegern bevor. Diese werfen dem Konzern vor, im September 2015 zu spät über die Abgas-Manipulationen informiert zu haben. VW weist dies zurück. Nach Bekanntwerden der gefälschten Abgas-Werte war der Aktienkurs massiv eingebrochen, zwischenzeitlich verloren die Papiere fast die Hälfte ihres Wertes. Viele Anleger wollen ihre Verluste zurückfordern. Zu den Klägern gehören nach Angaben einer Gerichtssprecherin auch das US-Justizministerium und mehrere amerikanische Pensionsfonds, die erhebliche finanzielle Nachteile durch den Abgas-Skandal beklagen. Die Fonds hätten durch den Absturz der VW-Aktie einen Schaden im dreistelligen Millionenbereich erlitten, heißt es.

Updates der Autos fast abgeschlossen

Die Umrüstung der manipulierten Diesel-Fahrzeuge steht nach Angaben von VW unterdessen kurz vor dem Abschluss. Rund 90 Prozent der mehr als zwei Millionen betroffenen Autos in Deutschland seien mittlerweile umgerüstet worden, sagte ein Sprecher. Weltweit hätten bislang rund 6,25 Millionen Fahrzeuge das Update bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.11.2017 | 06:00 Uhr