13-Jährige unterstützt Polizei bei Festnahme

Mit einem ungewöhnlichen Vorgehen ist es der Polizei in Wolfsburg gelungen, einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festzunehmen. Der 34-Jährige soll am Hauptbahnhof ein 13-jähriges Mädchen bedrängt haben. Am Folgetag ging das Mädchen in Absprache mit der Polizei erneut zum Bahnhof und ließ sich von dem Mann ansprechen - beobachtet von Beamten, die den Mann dann festnahmen.

Angreifer verlangt Treffen am nächsten Tag

Die 13-Jährige aus Meinersen (Landkreis Gifhorn) war am Sonnabend mit zwei Freundinnen in Wolfsburg. Als ihre Begleiterinnen sich am Hauptbahnhof etwas zu essen holten, wartete das Mädchen in der Bahnhofshalle. Der 34-Jährige soll es dort gepackt und nach draußen in eine unbeobachtete Ecke gezerrt haben. Nach Angaben der 13-Jährigen versuchte der Mann, sie auszuziehen. Sie habe ihm zwischen die Beine getreten. Losgelassen habe der Mann sie aber erst, als sie versprach, am nächsten Tag wiederzukommen.

Mädchen geht zum Schein auf das Treffen ein

Mit ihren Eltern ging die Jugendliche am selben Abend zur Polizei - und ein Plan entstand. Wie versprochen sollte das Mädchen am nächsten Tag erneut zum Bahnhof gehen, um sich mit dem Mann zu treffen. Diesmal hielten sich aber Polizisten und auch die Eltern des Mädchens unbemerkt in der Nähe auf. Der Plan ging auf: Der 34-Jährige sprach die 13-Jährige an, diese identifizierte ihn als den Angreifer vom Vortag und die Polizei nahm ihn fest.

Beratungsstelle: Hilfe bei Festnahme kann dem Opfer gut tun

Ein so junges Opfer einzusetzen, um eine Festnahme zu erreichen, ist nicht gerade ein alltägliches Vorgehen der Polizei. Kritik gibt es trotz des Alters des Mädchens bisher nicht. Auch die Wolfsburger Beratungsstelle "Dialog" für Opfer häuslicher Gewalt und sexuellen Missbrauchs bewertet die Methode in diesem Fall als sinnvoll, da sie dem Mädchen sogar gut tun könne: Für Opfer von Straftaten, so die Einschätzung der Berater, kann es im Heilungsprozess wichtig sein, selbst einen Beitrag dazu zu leisten, den Täter zu fassen.

Ermittler suchen Zeugen

Der am Sonntag Festgenommene ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig liegt kein hinreichender Tatverdacht vor. Die Polizei sucht deshalb dringend Passanten und Reisende, die den Mann am Sonnabend gegen 19 Uhr am Hauptbahnhof gesehen haben. "Mit seiner Körpergröße von etwa zwei Metern dürfte er dem einen oder anderen aufgefallen sein", sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter (05361) 46 46 0 zu melden.

