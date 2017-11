Stand: 10.11.2017 11:11 Uhr

11.11. 11.11 Uhr - Und los sind wieder die Narren

Punkt 11.11 Uhr haben die Narren heute wieder traditionell das Regiment übernommen. In der norddeutschen Hochburg Braunschweig etwa heißt das: Der Oberbürgermeister übergibt im Altstadtrathaus symbolisch Stadtschlüssel und Stadtsäckel, die Narren proklamieren ihren neuen Prinzen. Der bekommt zur Verstärkung die Traditionsfiguren Bauer und Till an die Seite - gemeinsam bilden sie das neue Dreigestrin der Stadt. Und dann geht's mit der gesamten Karnevallsgesellschaft ab auf den Kohlmarkt zum Feiern. Dort hat der Prinz seine erste Amtshandlung: der öffentliche Fassanstich.

So jeck ist Norddeutschland 11.11.2017 11:11 Uhr Nicht nur im Rheinland beginnt die fünfte Jahreszeit. Auch der Norden hat die ein oder andere Karnevalstradition. Natürlich immer mit einem Umzug als Höhepunkt.







Manche mögen's einen Hauch anders

Aber auch im Oldenburger Land begehen die Karnevalisten munter den Start der fünften Jahreszeit. In Damme feiert man den Sessionsauftakt traditionell an der Narrensäule im Zentrum. Anschließend ernennt die Carnevalsgesellschaft von 1614 im Rathaus den Dammer Ehrennarren. Im Vechtaer Rathaus übernehmen die Narren die Herrschaft üblicherweise am Nachmittag. Und Hannover beginnt die närrische Zeit einen Hauch früher als in den klassischen Karnevalshochburgen: Nicht erst um 11.11 Uhr, sondern schon um 9.11 Uhr starten die Jecken im Rathaus in die Saison. Die große Prinzenproklamationssitzung findet abends statt.

Und wie geht's weiter?

Mit ihren Feiern und Vorbereitungen steuern die Narren allerorts auf den Höhepunkt im Februar zu. In Braunschweig zum Beispiel dürfte einer der markanten Zwischenstopps bis dahin der Große Büttenabend am 3. Februar sein, zu dem auch der neue Träger des Till Ordens erwartet wird: Jürgen von der Lippe. Und wenig später, am 11. Februar geht es dann schon auf in den größten Karnevalsumzug im Norden, dem Braunschweiger Schoduvel.

Niedersachsens große Karnevalsumzüge - die Termine

Dammer Rosenmontag: 5. Februar 2018, Start um 12 Uhr 3x11 Minuten

Ossensamstag: 10. Februar 2018, Start um 14 Uhr an der Johanniskirche Osnabrück

Braunschweiger Schoduvel: 11. Februar 2018, Start 12.40 Uhr vom Europaplatz

