Stand: 24.03.2017 21:08 Uhr

Zeitumstellung: Braunschweiger drehen an der Uhr

Seit 1980 ist es Routine, dass im Frühling die Zeit umgestellt wird. Der Zeiger rückt auch dieses Jahr in der Nacht zu Sonntag von 2 auf 3 Uhr vor - und damit geht eine Stunde wieder verloren. Wenn die Uhr in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt wird, schauen die Experten von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig genau hin. Denn von ihnen kommt das zentrale Kommando für alle Funkuhren.

Wissenschaftler: "Wir sind vorbereitet"

Für Unruhe sorgt das in dem Institut, das mehrere Atomuhren betreibt, aber nicht: "Uns ist nicht bekannt, dass es dabei schon mal Schwierigkeiten gab", sagt Sprecher Jens Simon. "Wir sind aber vorbereitet und gehen davon aus, dass es auch am Sonntag gut geht." Die Wissenschaftler der PTB sorgen dafür, dass über einen Zeitsender in Mainflingen bei Frankfurt/Main das Signal für MESZ gesendet wird. "Unsere Kollegen haben in der Woche den Sender überprüft. Mehr machen wir nicht", sagt Andreas Bauch, Leiter der Arbeitsgruppe Zeitübertragung bei der PTB. Der Sender mit dem Namen DCF 77 ist bereits für mehrere Jahre vorprogrammiert.

60 Prozent möchten Zeitumstellung abschaffen

Videos 03:50 min Renterpaar kämpft gegen Zeitumstellung 29.10.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Ida und Hans Sikora aus Ostfriesland haben eifrig Unterschriften gesammelt - 2.600 an der Zahl. Sie kämpfen gegen die Zeitumstellung und haben ihre Petition schon weitergegeben. Video (03:50 min)

Wenn es nach der Mehrheit der Deutschen ginge, müsste es die Zeitumstellung gar nicht geben. Nach einer aktuellen und repräsentativen Umfrage von YouGov würden 60 Prozent der Befragten die Umstellung gerne abschaffen. Die Mitteleuropäische Sommerzeit wurde 1980 ursprünglich eingeführt, um Energie zu sparen, da es abends länger hell bleibt. Doch laut Umweltbundesamt hat sich diese Erwartung nicht erfüllt. Zwar schalten die Menschen abends seltener das Licht an, dafür heizen sie aber im Frühjahr und Herbst in den Morgenstunden mehr.

