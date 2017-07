Stand: 20.07.2017 16:21 Uhr

Zahl der Wölfe nimmt zu: Viele Welpen gesichtet

Die Population der wildlebenden Wölfe in Niedersachsen nimmt weiter zu. In den vergangenen Wochen wurde der Nachwuchs von gleich mehreren Rudeln gesichtet. Das teilte die für das sogenannte Wolfsmonitoring verantwortliche Landesjägerschaft am Donnerstag mit. Demnach seien auf Fotos und Filmen mindestens zwei Welpen auf dem Truppenübungsplatz Bergen, mindestens fünf Jungtiere im Bereich des Ostenholzer Moores in der Lüneburger Heide und sogar mindestens neun Welpen im Raum Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) nachgewiesen.

Videos 00:46 min Was tun, wenn Sie einem Wolf begegnen? Der Wolf ist nach Niedersachsen zurückgekehrt, doch Begegnungen sind selten. Wölfe sind scheue Tiere. Beachten Sie folgende Tipps, falls Sie es doch mal mit einem zu tun bekommen. Video (00:46 min)

Rund 130 Wölfe unterwegs

"Mit den aktuellen Nachweisen haben wir geschätzt rund 130 Wölfe in Niedersachsen", sagte Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft. Dabei seien bislang allein mindestens 14 Vorkommen mit festen Territorien sicher bestätigt, darunter elf Rudel. Nachwuchs hat es ganz offenbar auch im Heidekreis bei Bispingen gegeben. Dort wurde jüngst eine Wölfin überfahren, ein säugendes Muttertier, wie die Landesjägerschaft nach dem Unfall mitgeteilt hatte. Der Umstand, dass sie milchtragend war, gilt den Experten als Nachweis einer Reproduktion. Zum Zeitpunkt des Todes seien die Welpen in einem Alter gewesen, "in dem sie von anderen Rudelmitgliedern aufgezogen werden können". Ob die Fähe, wie weibliche Wölfe genannt werden, zum Rudel auf dem Truppenübungsplatz in Munster gehört, wird derzeit in Berlin untersucht. Das tote Tier ist eines von mittlerweile insgesamt 22 toten Wölfen im Land.

Wolf im Landkreis Göttingen nachgewiesen

Offenbar breiten sich die Wölfe auch räumlich weiter aus: Im Landkreis Göttingen wurde ein einzelner Wolf bestätigt. Es ist der erste offizielle Nachweis in der Region. Das Jungtier sei möglicherweise auf der Suche nach einem eigenen Territorium, sagte Wolfsberater Reding.

