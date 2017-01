Stand: 16.01.2017 14:15 Uhr

Ob Rotkäppchen den Unterschied bemerkt hätte?

Sie sehen einander ähnlich. So ähnlich, dass die meisten Menschen einen Wolf vermuten, wo sie doch nur einen Hund sehen, genauer: einen Wolfshund. Seit immer mehr Wölfe durch deutsche Wälder streifen, häufen sich "Wolfssichtungen", die in Wahrheit Wolfshundsichtungen sind, wie eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums in Berlin berichtet. Zu den bekanntesten Rassen, die aus einer Kreuzung zwischen Hund und Wolf entstanden sind, gehören der Tschechoslowakische Wolfhund und der Saarlooswolfhund. Saarlooswolfhund und Tschechoslowakischer Wolfhund werden übrigens nicht wie die allgemeine Bezeichnung "Wolfshund" mit Fugen-S geschrieben.

"Elsa" - Wolf und Hund?















Scheuer als andere Hunde

Als Laie könne man Wolfshunde oft kaum von echten Wölfen unterscheiden, wie Frank Faß vom Wolfcenter Dörverden im Landkreis Verden sagt. Wolfshunde haben aber zum Beispiel deutlich längere Ohren als das Raubtier. Und das Fell sei in der Regel heller, erklärt Faß. Von vielen anderen Hunden hingegen unterscheiden sie sich durch ihr eher scheues Wesen. Das Fluchtverhalten sei mitunter ausgeprägt, erklärt der Sprecher des in Dortmund ansässigen Verbandes für das Hundewesen (VDH), Udo Kopernik. Auch der Jagdtrieb sei in der Regel stark.

Wolfshunde in Niedersachsen In Niedersachsen sind laut Landwirtschaftsministerium derzeit 54 Tschechoslowakische Wolfhunde und 13 Saarlooswolfhunde registriert. Dazu kommen 14 Wolfshunde von nicht anerkannten Rassen wie dem sogenannten Amerikanischen Wolfhund und 23 Mischlinge, in denen Tschechoslowakischer Wolfhund und Saarlooswolfhund steckt.

