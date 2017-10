Stand: 17.10.2017 17:01 Uhr

Weil Ministerpräsident? Sicher ist das nicht von Thorsten Hapke

Die Freude der SPD am Wahlabend war groß: kräftige Zuwächse, die CDU als stärkste Partei abgelöst - die Sozialdemokraten jubelten Stephan Weil zu. "Von Weil lernen, heißt siegen lernen", so sah man es auch bei der SPD in Berlin. Wer aber dieser Tage genau hinhört in der niedersächsischen Landespolitik, der stellt fest: Es ist keineswegs sicher, dass der Wahlsieg für Weil zu seiner zweiten Amtszeit führt. Grund sind das harte Nein der FDP gegenüber einer Ampel und das ausbleibende Nein der Grünen gegenüber Jamaika.

Nach der Wahl: Der Koalitionspoker Hallo Niedersachsen - 16.10.2017 19:30 Uhr Die Landtagswahl in Niedersachsen hat einen klaren Sieger: die SPD. Für Rot-Grün reicht es jedoch nicht. Damit beginnt eine komplizierte Regierungsbildung.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der SPD bleibt nur die GroKo

Für Weil und seine SPD gibt es rechnerisch nur eine einzige Koalition: die Große Koalition. Die Hoffnung der SPD auf einAmpelbündnis hat die FDP zunichte gemacht. Zwar hadert man bei den Liberalen intern bereits, dass man im Vorfeld der Wahl Rot-Gelb-Grün so vehement ausschloss, aber einen Weg aus dieser Falle sieht niemand. Es wäre Betrug am Wähler. Das bedeutet für Weil, dass er auf Gedeih und Verderb die Koalitionsverhandlungen mit der CDU zum Erfolg führen muss.

Es wird wohl Verhandlungen mit der CDU geben

Tatsächlich wird es diese Verhandlungen auch geben, die Signale aus der CDU sind klar. Man habe einen Gestaltungsauftrag, so hat Spitzenkandidat Bernd Althusmann gesagt. Der Nachsatz ist aber bedeutsam: Auch der Weg in die Opposition sei möglich. De facto gibt es diesen Weg aber nicht, denn Opposition ist für die CDU ausgeschlossen. Entweder regiert sie in einer Großen Koalition - oder mit FDP und Grünen. Opposition wäre man nur gegen ein Ampel-Bündnis, das es nicht geben wird. Übersetzt heißt die CDU-Aussage "Opposition ist möglich" also nur, dass die Verhandlungen über eine Große Koalition nicht zwangsläufig zum Erfolg führen müssen.

Jamaika: Althusmann wäre Ministerpräsident

Weitere Informationen mit Video Nach der Wahl grassiert die "Ausschließeritis" Keine Ampel mit der FDP, kein Jamaika mit den Grünen: Vor allem die gegenseitigen Antipathien der kleinen Parteien machen die Regierungsbildung in Niedersachsen schwierig. mehr

Die CDU ist in der bequemen Lage, dass sie mit dem Jamaika-Bündnis eine zweite Regierungsoption hat. Die bietet sogar den Vorteil, dass Bernd Althusmann Ministerpräsident würde. Zurzeit kann noch niemand dieses Bündnis zur ersten Wahl erklären. Zu frisch ist die Wahlniederlage. Jamaika wäre ja tatsächlich ein Bündnis der Wahlverlierer, es stünde konträr zum Wählervotum. Es wäre auch ein Bündnis mit den Grünen, an denen sich die CDU im Wahlkampf doch so abgearbeitet hat. Aber nach einigen Wochen zäher Koalitionsverhandlungen über eine Große Koalition könnte dieses Bild verblasst sein. Da könnte die CDU den Jamaika-Versuch riskieren - und Stephan Weil würde in die Röhre schauen.

Grüne: Jamaika schwierig, aber nicht ausgeschlossen

Auffällig sind in diesem Zusammenhang die Wortmeldungen der Grünen. Sie agieren ganz anders als die FDP. Keine kategorische Absage ans Jamaika-Bündnis. Es wird lediglich darauf hingewiesen, das sei schwierig, kaum vorstellbar. Aber ausgeschlossen ist Jamaika für die führenden Grünen nicht.

Wenzel kennt die Zusammenarbeit mit der CDU

Videos 02:35 Der Wahlabend: SPD-Sieg ohne rot-grüne Mehrheit NDR//Aktuell Drei Wochen nach der Bundestagswahl kann die SPD wieder feiern: Stephan Weil gewinnt die Landtagswahl in Niedersachsen. Für Rot-Grün reicht das Ergebnis allerdings nicht. Video (02:35 min)

Tatsächlich haben die Grünen in den vergangenen fast fünf Jahren am Regieren Geschmack gefunden. Sie haben in ihren Kernpolitikfeldern Umwelt- und Landwirtschaft vieles durchgesetzt, von dem auch die SPD nicht überzeugt war. Warum sollte ähnliches nicht auch bei Jamaika gelingen, heißt es. Tatsächlich könnte es sein, dass führende Grüne gar nicht so große Probleme mit Jamaika hätten - vorausgesetzt, am Ende stimmt aus ihrer Sicht der politische Ertrag. So hat Umweltminister Stefan Wenzel in den 90er-Jahren seine kommunalpolitischen Gesellenjahre im Landkreis Göttingen mit dem Schmieden einer schwarz-grünen Koalition verbracht. Landwirtschaftsminister Christian Meyer wird nicht müde zu betonen, dass der von ihm umgesetzte Tierschutzplan von seinem CDU-Amtsvorgänger Lindemann aufgestellt wurde. Dass die Grünen der CDU im Wahlkampf mit härtester Rhetorik entgegentraten, gerät schon wieder in Vergessenheit.

Brechen GroKo-Verhandlungen, Jamaika die Alternative?

Das Szenario, in dem Stephan Weil nicht Ministerpräsident bleibt, sieht so aus: SPD und CDU verhandeln über die Bildung einer Großen Koalition, bis die CDU wegen inhaltlicher Probleme die Verhandlungen abbricht. Dann nimmt Bernd Althusmann Gespräche über Jamaika auf. Wenn es ihm gelingt, den Grünen genug anzubieten, sind diese bereit, in die Regierung einzutreten. Über die FDP macht man sich in diesem Szenario wenig Gedanken, denn sie hat ja immer deutlich gemacht, dass sie gegen die Grünen nur etwas hat, wenn auch die Roten am Kabinettstisch sitzen.

Risiken für die Grünen

Natürlich birgt dieses Szenario Risiken, und zwar gerade im grünen Lager. Die Partei hat Wahlkampf für Rot-Grün gemacht. Da ist es gefährlich, einen Christdemokraten zum Ministerpräsidenten zu wählen. Der Titel "Umfaller des Jahres" wäre den Grünen sicher. Würde eine grüne Mitgliederversammlung einem Jamaika-Koalitionsvertrag zustimmen? Das wäre sicherlich kein Selbstgänger, hinge aber entscheidend von den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen ab.

Weil hat nur einen Trumpf, Althusmann zwei

Tatsächlich ist das beschriebene Szenario spekulativ. Wer genau auf die Aussagen der führenden Landespolitiker nach dem Wahlgang am Sonntag hört, kann es aber nicht für vollständig ausgeschlossen halten. Stephan Weil mag einen fulminanten Wahlsieg errungen haben. Aber er hat nur einen Trumpf in der Hand, um Ministerpräsident zu werden: die Große Koalition. Sein Gegner Bernd Althusmann aber hat zwei Wege, um an den Kabinettstisch zu gelangen. Er hat machtstrategisch die besseren Karten.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 17.10.2017 | 18:00 Uhr