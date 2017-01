Stand: 21.01.2017 09:42 Uhr

Wie wird man zum glühenden Helene-Fischer-Fan? von Oliver Gressieker

Wenn im Radio der Song "Atemlos" von Helene Fischer ertönt, scheiden sich in der Regel schnell die Geister. Während bei den einen Atemlosigkeit vor Ekstase einsetzt, werden die anderen eher aus Abneigung atemlos. Unstrittig ist jedoch, dass Fischer derzeit die beliebteste Schlagersängerin des Landes ist. Millionen Zuschauer verfolgen ihre Fernsehshows, Hunderttausende strömen in die Konzerte. Und nicht nur das: Ihre Anhänger sind jetzt sogar Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) haben zwei Semester lang untersucht, aus welchen Gründen man Fan von Helene Fischer wird.

Professor überrascht mit Seminar-Thema

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Thema hatte Professor Helmut Scherer vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung. "Ich finde es geradezu naheliegend, sich mit Helene Fischer zu beschäftigen, denn sie ist aktuell das popkulturelle Phänomen", sagt er gegenüber NDR.de. "Egal, wo ich hingehe, überall kommt sie mir entgegen." Seine Zielgruppe hatte zunächst allerdings offenbar leichte Berührungsängste, lediglich acht Studenten wählten das Seminar.

"Wie zum Teufel wird man Helene-Fischer-Fan?"

Zu den Teilnehmerinnen gehört auch Jule Scheper. Die 25-Jährige stieß durch Zufall auf das Angebot von Scherer. "Ich habe das Vorlesungsverzeichnis durchgelesen und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich den Namen Helene Fischer gelesen habe", erzählt sie. "Ich bin kein Fan von ihr, aber das Thema hat mich sehr interessiert." Außerdem habe sie sich schon häufiger gefragt, "wie zum Teufel" man dazu komme, Helene-Fischer-Fan zu werden.

Fragebogen erforscht Fischer-Fans

Dieser Frage ging Scheper gemeinsam mit ihren Kommilitonen auf den Grund. "Wir wollten wissen, was die Beweggründe der Fans sind und wie sie sich verhalten", erläutert sie. Die Studenten entwickelten dazu einen anonymen Online-Fragebogen, den sie in den sozialen Medien und vor allem auch in Fan-Foren teilten. Auf diese Weise erreichten sie insgesamt 364 Anhänger von Helene Fischer, die detaillierte Auskunft über ihre Leidenschaft gaben. 82 Prozent der Teilnehmer waren Frauen.

Mangelndes Selbstwertgefühl als Motivation

Die Ergebnisse der Untersuchung sorgten durchaus für Erstaunen. "Am meisten überrascht hat uns, dass bei vielen Fans mangelndes Selbstwertgefühl eine übergeordnete Rolle spielt", berichtet Scheper. Viele Helene-Fischer-Anhänger würden versuchen, durch das Fansein Anschluss zu finden und sich besser zu fühlen. Auch Professor Scherer musste seine ursprünglichen Erwartungen revidieren. "Meine Annahme, dass es sich bei den Fans in erster Linie um Menschen handelt, denen es zum Beispiel aus finanzieller Sicht objektiv nicht so gut geht, hat sich nicht erfüllt", so der 61-Jährige. Die Auswertung der Fragebögen habe gezeigt, dass Helene Fischer Menschen aus allen Bildungs- und Einkommensgruppen anspreche und bei ihren Fans lediglich subjektiv empfundene Defizite festzustellen seien - und zwar in erster Linie das angesprochene geringe Selbstwertgefühl.

Drei Kategorien von Anhängern

Die Studenten teilten die befragten Personen entsprechend ihres Verhaltens in drei verschiedene Kategorien ein, die sie mit Songtiteln von Fischer überschrieben. Typ 1 ist der relativ passive "Liebe einfach so"-Fan. "Darunter sind überdurchschnittlich viele Männer, die möglicherweise von ihren Partnerinnen mitgerissen werden", so Scheper. "Diese Gruppe lässt es eher ruhig angehen." Deutlich aktiver ist dagegen Typ 2 - der sogenannte "Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n"-Fan. Mitglieder dieser Kategorie hören sehr regelmäßig die Musik von Helene Fischer und besuchen auch das ein oder andere Konzert. Laut Scheper handelt es sich um "gefestigte Zuhörer", die aber zum Beispiel auf Fanartikel weitestgehend verzichten würden.

Fantyp 3 sucht nach sich

Fans von Typ 3 dagegen sind der Untersuchung zufolge richtige Hardcore-Anhänger, deren Leben sich fast komplett um ihr Idol dreht. "Sie sind in Fanforen aktiv, laufen zum Teil den ganzen Tag mit Helene-Fischer-T-Shirt herum und sind gleichzeitig auf der Suche nach ihrer eigenen Identität", so Scheper. Entsprechend dazu lautet der Songtitel für diese Gruppe "Auf der Suche nach mir". Rund 17 Prozent der Studienteilnehmer fallen unter diese Kategorie, am häufigsten ist Typ 2 mit 53 Prozent vertreten, Typ 1 kommt auf 30 Prozent.

Intellektuelle Fans bleiben Rätsel

Trotz dieser detaillierten Unterscheidung fanden die Studenten keine Erklärung dafür, warum auch intellektuelle Opern- und Theaterbesucher zu den Fischer-Fans gehören. "Möglicherweise ist das eine Art Ausgleich", vermutet Scheper. "Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Vorurteil, dass Oper und Helene Fischer nicht zusammenpassen." Für Professor Scherer wird gerade an diesem Punkt das Phänomen des Superstars deutlich. "Es macht Helene Fischer einfach besonders, dass sich so viele verschiedene Menschen für sie interessieren."

Professor und Studenten werden nicht zu Fans

Scherer selbst zählt sich nur rein beruflich zu dieser Gruppe. "Ich bin definitiv kein Fan von ihr, habe aber Respekt vor ihrer professionellen Kompetenz", sagt er. Ganz ähnlich sehen das auch Jule Scheper und ihre Kommilitonen. Trotz der intensiven Beschäftigung mit Helene Fischer sind sie nicht zu Anhängern geworden. Im Gegenteil: "So langsam können wir sie nicht mehr hören", sagt Scheper. Eine Einschränkung schickt sie allerdings sofort hinterher: "Wenn irgendwo in der Kneipe ein Lied von ihr gespielt wird, singen wir immer sofort mit."

