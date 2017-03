Stand: 27.03.2017 11:05 Uhr

Weniger Austauschschüler wollen in die USA von Katharina Kaufmann, NDR Info

Die USA sind seit jeher das beliebteste Land für deutsche Austauschschüler. Doch so unbesorgt wie einst lassen Eltern ihre Sprösslinge heute offenbar nicht mehr in die Vereinigten Staaten reisen. Eine Befragung von NDR Info unter den fünf größten Austauschorganisationen Norddeutschlands hat ergeben, dass vermehrt Umbuchungen von den USA auf andere Länder vorgenommen werden - vor allem seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump. Wer sein Kind trotzdem in die USA schickt, muss sich ganz schön was anhören.

Katrin Emken wohnt mit ihren drei Töchtern im niedersächsischen Jork. Ihre 16-jährige Tochter Marlene geht im September für ein Austauschjahr in die USA. Das Umfeld der Emkens sieht das kritisch: "Die haben ganz klar gesagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du deine Tochter dahin schicken? Die sagen, es wäre eine unruhige Zeit. Die haben Bedenken, dass das Kind da in so einen Strudel gerät, das es nicht handeln kann." Zum Beispiel, wenn es in einer Familie voller leidenschaftlicher Trump-Anhänger landet. Ein Gedanke, der auch bei Katrin Emken ein mulmiges Gefühl hinterlässt. "Wenn ich selber so überlege, was reden wir hier zu Hause so über Politik? Das ist nicht viel", sagt sie. "Wie wird es da drüben in der Familie sein? Ich hoffe zumindest, dass sie dem Kind, was sie da in ihre Familie bekommen, seine Meinung lassen."

Statt YouTube schauen: selbst hinreisen

Marlene kennt die Vereinigten Staaten bisher nur aus den Nachrichten und Youtube-Videos. Sie sieht die Sache mit Trump gelassen: "Ich bin auch nicht unbedingt für ihn und für seine Meinungen oder was er aus dem Land machen will. Ich muss mich da ja nicht unbedingt anschließen und Fan von ihm werden. Mich interessiert das einfach, wie es da aussieht und wie es sich anfühlt, dort zu leben. Und ich bin auch irgendwie gespannt darauf und möchte das unbedingt machen und auch so erleben."

Kanada und Australien werden als Austauschländer beliebter

Die Zahl der angehenden Austauschschüler, die so USA-begeistert sind wie Marlene Emken, nimmt ab. Im laufenden Schuljahr befinden sich laut des Bildungsberatungsdienstes Weltweiser rund 5.700 Jugendliche in den Vereinigten Staaten, Anfang des Jahrtausends waren es noch 9.000 pro Jahr. Viele Schüler wählen mittlerweile lieber Kanada, Neuseeland, Australien oder Irland. Die Wahl von Donald Trump hat diesen Trend offenbar noch mal verschärft, wie Michael Eckstein, Vorsitzender der Stiftung für Völkerverständigung berichtet: "Seit Ende letzten Jahres, also seit dem Wahlkampf in den USA, gibt es in den Familien schon viele Fragen, weil die auch die Sorge haben, wie geht das mit meinem Kind, wenn das dann in Amerika ankommt? Wird man da als Ausländer überhaupt noch freundlich aufgenommen? Manche sehen das als Risiko."

Auf Nachfrage von NDR Info gaben die fünf größten Austauschorganisationen in Norddeutschland an, dass es wegen Trump bereits Umbuchungen gegeben habe. ICXchange aus Oldenburg sprach von einem wahrscheinlichen Rückgang des US-Austauschs im kommenden Schuljahr zwischen 15 und 30 Prozent. Auch bei AFS Interkulturelle Begegnungen sind schon Familien aus dem Programm ausgestiegen. Aber, sagt Kristine Köhler vom AFS, es gebe im Moment auch einen bemerkenswerten anderen Trend: "Wir hören von unserer Partner-Organisation AFS USA, dass das Interesse, einen Schüler oder eine Schülerin aufzunehmen deutlich wächst; speziell muslimische Austauschschüler. Ihr Statement ist, alle Menschen von allen Ländern sind willkommen. Das ist das, was die auch damit demonstrieren wollen."

Kinder sollen reisen lernen

Dass Trump auf Dauer einen negativen Effekt auf die Austauschzahlen haben wird, bezweifeln alle der befragten Organisationen. Dafür bieten die USA ein zu attraktives, gut organisiertes und vergleichsweise günstiges Programm an - so der Tenor. Auch für Katrin Emken aus Jork waren das überzeugende Argumente bei der Suche nach einem Austauschland für ihre Tochter Marlene. Sie erklärt: "Ich reise gerne Reisen und sehe das auch so, dass man das den Kindern beibringen muss. Es gibt einfach andere Länder, andere Sitten. Das ist einfach so. Sie ist total bereit, das jetzt zu machen und das ist genau das, was ich versucht habe, ihr mitzugeben."

