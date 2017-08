Stand: 04.08.2017 16:07 Uhr

Weil spricht sich für schnelle Neuwahlen aus

Niedersachsen stehen vorgezogene Neuwahlen bevor. Dafür hat sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ausgesprochen. Er wolle heute dem Parlament empfehlen, sich aufzulösen, denn die Entscheidung über die Landesregierung liege allein beim Wähler. "Ich stelle mich jederzeit dem Wählerwillen, aber ich werde einer Intrige nicht weichen", so Weil. Hintergrund ist der Wechsel der Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Twesten aus Scheeßel (Landkreis Rotenburg/Wümme) in die CDU. Damit verliert Rot-Grün die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Twestens Wechsel "aus ausschließlich eigennützigen Gründen" sei aus seiner Sicht "unsäglich" und sehr schädlich für die Demokratie, so Weil. "Wenn die CDU sich dieses Verhalten zu eigen macht, gilt für sie das Gleiche." Für 16.30 Uhr haben die niedersächsischen Grünen eine Stellungnahme angekündigt. NDR.de zeigt die Pressekonferenz live.

Erklärung von Ministerpräsident Stephan Weil 04.08.2017 15:30 Uhr Autor/in: Henning Martin Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt nach dem Mehrheitsverlust der Landesregierung Neuwahlen an. Er werde sich aber keiner Intrige beugen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Twesten: "Ich bin keine Verräterin"

Regierungskrise: Sendungen im NDR Fernsehen 19.30 Uhr: Hallo Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) live im Studio

20.15 Uhr: NDR//Aktuell extra

Bisher hatte die Regierungskoalition aus SPD (49 Sitze) und Grünen (20 Sitze) zusammen 69 Sitze und damit einen mehr als die Opposition aus CDU (54 Sitze) und FDP (14 Sitze). Durch den Schritt von Twesten dreht sich das Verhältnis um. Twesten gab ihre Entscheidung am Freitagmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU-Fraktionschef Björn Thümler bekannt. "Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU", sagte die 54-Jährige, die betonte: "Ich bin keine Verräterin und fühle mich sehr gut." Sie habe sich seit Längerem von den Grünen entfremdet. Twesten war Anfang Juni von den Mitgliedern des Grünen-Kreisverbands Rotenburg/Wümme die Kandidatur für die Landtagswahl im Januar 2018 verwehrt worden. Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte sie. Twesten hatte sich in der Vergangenheit offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU gezeigt, was in ihrer Partei nicht überall auf Gegenliebe stieß.

Althusmann: Weil muss aus der Lage "Rückschlüsse ziehen"

Am frühen Nachmittag äußerte sich der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann: Er werde Twesten gerne aufnehmen. Ministerpräsident Weil sei jetzt gefordert, aus der Situation "Rückschlüsse und gegebenenfalls Konsequenzen" zu ziehen. Auf ein mögliches Misstrauensvotum gegen Weil angesprochen, antwortete Althusmann, diese Frage stelle sich derzeit nicht. Der CDU-Landesvorsitzende rief alle Seiten zu "Sachlichkeit, Fairness und Ruhe" auf, nutzte die Gelegenheit aber auch, um die Arbeit der Landesregierung in praktisch allen Bereichen als unzureichend zu beschreiben. Für eine Landesregierung ohne Mehrheit im Parlament sei es außerdem ausgesprochen schwierig, das Land nach vorne zu bringen. Und: Die CDU sei "jederzeit fähig und willens, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen".

Thümler will Weils Rücktritt

CDU-Fraktionschef Thümler forderte Weil mehr oder weniger deutlich zum Rücktritt auf. Das wäre ein probates Mittel, um den Weg für Neuwahlen freizumachen, sagte der CDU-Fraktionschef. Für den Fall, dass dieser Schritt nicht erfolgen sollte, schloss Thümler auch ein konstruktives Misstrauensvotum nicht aus. "Unsere Verfassung bietet mehrere Optionen. Diese Möglichkeiten müssen rechtlich sauber geprüft werden", sagte er. Die CDU-Fraktion werde voraussichtlich am Dienstag über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Die amtierende Regierung habe jedenfalls "keine parlamentarische Mehrheit" mehr.

Videos 01:23 "Ich sehe mein politische Zukunft in der CDU" Die politischen Verhältnisse in Niedersachsen haben sich umgekehrt. Mit dem Wechsel von Elke Twesten von den Grünen zur CDU hat die Regierung ihre Ein-Stimmen-Mehrheit verloren. Video (01:23 min)

Grüne fordern Rückgabe von Mandat

"Wir bedauern die Entscheidung von Elke Twesten außerordentlich", sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. Twesten habe sich bewusst entschieden, keine Aussprache in der Fraktion zu führen. "Wir können diesen Schritt nicht nachvollziehen", so Piel. Die Partei forderte Twesten auf, ihr Landtagsmandat zurückzugeben. "Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass sie ihr Landtagsmandat, das sie über die grüne Landesliste erhalten hat, sofort zur Verfügung stellt", teilten die Landesvorsitzenden Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner mit. Die Grünen im Bund schließen sich der Forderung an: "Sie sollte ihr Mandat zurückgeben", sagte Parteimanager Michael Kellner der "Berliner Zeitung". "Was sie tut, ist eine Verfälschung des Wählerwillens und ein Verrat am rot-grünen Wahlsieg."

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.08.2017 | 19:30 Uhr