"Lasst euch nicht erwischen"

Am Anfang allen Übels stehen große Ziele: die Nummer 1 werden, der größte Autobauer der Welt, endlich an Toyota vorbei ziehen. Der Weg dahin, da sind sich bei VW alle einig, geht nur über die USA. Dort müssen sie einen sauberen Dieselmotor auf den Markt bringen. Doch was sie bislang haben, ist zu laut und zu dreckig. Mercedes und BMW sind weiter, auch die Konzernbrüder von Audi. VW muss es schaffen, sonst droht - so steht es in internen Protokollen - "Marktabriss". VW würde auf dem US-Markt scheitern. Aber scheitern, das darf man im VW-Konzern nicht.

Unter diesem Druck stehen alle, die in Wolfsburg am "Projekt US07" arbeiten. Ihr Problem: Je sauberer die Ingenieure den Diesel machen, desto schneller verstopft der Rußfilter. In dieser Zeit schauen sie sich auch genau das große Vorbild an: den Audi-Motor aus Ingolstadt. Und sie stellen fest, dass sich in den Innereien des tollen Audi-Motors ein hässliches kleines Geheimnis verbirgt. Eine Software, die den Rollentest der europäischen Zulassungsbehörden erkennt. Solange der Motor getestet wird, fährt er kurzfristig sauber. Auf der Straße aber bläst er ein Vielfaches an Schadstoffen in die Luft.

Diesen Vorsprung durch Technik wollen die Volkswagen-Entwickler auch für sich nutzen. Die Software soll so umgeschrieben werden, dass sie auch die strengen Tests in den USA erkennt.

Der Ingenieur, bei dem die Bitte landet, will das nicht. Es ist ja Betrug. Und sein Chef will es auch nicht. So heißt es heute im Konzern. Deshalb schreiben die beiden eine Vorlage, in dem sie den Betrug technisch beschreiben. Und sie bitten um einen Termin beim Bereichsleiter. Und da sitzen sie dann alle, im November 2006. Die Dieselentwickler, die sagen, sie bräuchten mal ein bisschen Hilfe und die Software-Spezialisten, die vor Risiken warnen. Unklar ist, ob es am Ende eine wirkliche Entscheidung gibt. Aber einer soll diesen denkwürdige Satz gesagt haben: "Lasst Euch nicht erwischen." Ist der Satz wirklich so gefallen? Er steht so in US-Klagen. Und er passt zu allem, was weiter geschieht.