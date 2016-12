Stand: 30.12.2016 19:57 Uhr

Umfrage: Hälfte der Kliniken existenzbedroht?

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) sieht die finanzielle Situation der Krankenhäuser in Niedersachsen kritischer als die deutschlandweite Lage. Eine Umfrage der NKG habe ergeben, dass mehr als die Hälfte der hiesigen Kliniken mit einem "existenzgefährdenden Geschäftsabschluss" rechnen müssen, sagte der Vorstandsvorsitzende Hans-Heinrich Aldag am Freitag.

Umfrage unter 140 Kliniken

Ein Grund dafür sei, dass die niedersächsischen Häuser ihre Leistungen geringer vergütet bekämen als im Bundesdurchschnitt. Laut der NKG-Umfrage kündigten die Krankenhäuser auch wachsenden Personalbedarf an. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen statt zusätzlich bürokratische Aufgaben übernehmen zu müssen, so NKG-Direktor Helge Engelke. Die Reform des Krankenhausstrukturgesetzes habe keine Abhilfe verschafft. Die von der Politik versprochene Entlastung sei bislang nicht bei den Krankenhäusern angekommen, so Engelke. Als eines der angeschlagenen Krankenhäuser in der Region gilt das Heidekreisklinikum in Soltau und Walsrode. Die NKG hatte für die Umfrage alle 182 Kliniken des Landes angeschrieben, 140 hatten an der Befragung teilgenommen. Demnach hat ein Drittel der Kliniken bereits das Jahr 2015 mit einem negativen Betriebsergebnis beendet.

Ersatzkassen: Jährlich 4,5 Prozent mehr Geld

Diese Einschätzung kritisierte Jörg Niemann vom Verband der Ersatzkassen. Die Erlössituation der Kliniken habe sich stabil entwickelt. Der Verband beruft sich auf andere, bundesweite Umfragen. Viele Kliniken hätten gemeldet, dass sie schwarze Zahlen schrieben und es ihnen besser gehe als vor zwei oder drei Jahren, so Niemann. Besonders leistungsfähige Krankenhäuser in der Region Hannover, in Braunschweig, Lüneburg oder Stade erwarteten ein positives Ergebnis für das Jahr 2016. Laut Niemann erhalten die Krankenhäuser jedes Jahr rund 4,5 Prozent mehr Geld von den Krankenkassen. Das Geld der Krankenkassen darf von den Kliniken nur für den Betrieb verwendet werden. Investitionen werden vom Land finanziert. Nach Angaben der Regierung stehen bis 2020 rund 1,3 Milliarden Euro dafür zur Verfügung.

