Themen im Landtag: Bildung, Terror, Flüchtlinge

Heute kommen die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags zu ihrer ersten Sitzungswoche des Jahres zusammen. Die wichtigsten Themen sind erneut Bildung, die Auswirkungen des Flüchtlingszuzugs sowie Terrorgefahr und -abwehr. Zu Beginn der dreitägigen Plenarwoche wird die Präsidentin der Memorial Foundation for Jewish Culture, Marlen Bethlehem, anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocausts ein Grußwort vor dem Plenum sprechen. NDR.de überträgt die Sitzung an dieser Stelle live.

Kippen Kindergarten-Beiträge?

In der Aktuellen Stunde soll es anschließend um den aufgedeckten Sozialbetrug von Flüchtlingen in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig gehen. Ein weiteres Thema heute: Die mögliche Abschaffung von Kindergarten-Beiträgen. Morgen debattieren die Abgeordneten in Hannover über die Maßnahmen zur Terrorabwehr. Außerdem will die FDP von der Landesregierung wissen, von wie vielen sogenannten Gefährdern sie Kenntnis hat. Und in der Diskussion um sichere Herkunftsstaaten will die CDU die Regierung auffordern, dass sie sich in der Bundesratsabstimmung dafür einsetzt, die Maghreb-Staaten als sicher einzustufen. Die Themen Lehrermangel und Unterrichtsversorgung sollen am Freitag die 43. Sitzungswoche schließlich beenden.

