Ganz unten ist überall der Wurm drin

Zugegeben, er ist kein Pfau, kein Flamingo, keine klassische Schönheit. Er führt ein Schattendasein, sein Reich ist die Tiefe. Genau deshalb ist es höchste Zeit, den Regenwurm einmal zu würdigen und ihn ins Rampenlicht zu zerren. Mittwoch, 15. Februar, ist dafür ein guter Zeitpunkt: der Tag des Regenwurms. Der NABU Niedersachsen fordert pünktlich zum Termin mehr Rücksichtnahme für den "nützlichen Bodenmacher", der natürlich auch bei uns sehr verbreitet ist. In einem Quadratmeter Boden leben laut Faustregel etwa 100 Exemplare. Allein in Deutschland gibt es 39 verschiedene Arten - weltweit gar über 3.000.

Nur Angler sind auf Du und Du

Regenwürmer sind beliebte Helfer im Garten. Hat man davon zu wenig, lohnt sich eine eigene Zucht.

Bislang sind eigentlich nur Angler richtig gut mit ihm vertraut - Sie wissen schon, warum. Dabei hat der kleine Kerl richtig viel auf dem Kasten. So ist er laut NABU gemessen an seiner Körpergröße eines der stärksten Tiere der Welt. Er kann das 50- bis 60-fache seines Körpergewichts stemmen. Das ist doch schon mal eine Ansage. Auch der etwas seltsame Name des Tieres bedarf vielleicht noch der Aufklärung: Mit Regen hat dieser Wurm, wissenschaftlicher Name Lumbricidae, nämlich gar nix zu tun. Viel mehr war er schon früher ein recht "reger Wurm" - daher stammt auch die Bezeichnung.

Kein Lieblingskind von Mutter Natur

Ansonsten ist dem Wurm von Mutter Natur wirklich nicht viel in die Wiege gelegt worden. Blind, taub, stumm ist er. Trotzdem hat er eine große Gabe. Durch sein unablässiges Gegrabe verwandelt er jeden noch so schwierigen Boden in ein wahres Paradies für Pflanzenwurzeln. Eine Legende, die sich besonders hartnäckig hält, stimmt allerdings nicht: Wenn ein Regenwurm in der Mitte getrennt wird, entstehen zwei neue Exemplare. Nein. Nur das Vorderende mit den lebenswichtigen Organen lebt weiter. Vorausgesetzt der Darm ist noch lang genug.

