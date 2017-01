Stand: 23.01.2017 12:10 Uhr

Straftaten: Polizei setzt auf private Handy-Fotos

Private Smartphone-Bilder und Videos sollen künftig stärker in die Ermittlungen der niedersächsischen Polizei eingebunden werden. Bürger, die Straftaten wie einen Diebstahl oder eine Körperverletzung beobachten und mit dem Handy dokumentieren, sollen der Polizei diese Aufnahmen künftig direkt über ein Internet-Portal zur Verfügung stellen können. Eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Montagausgabe). Für das Portal werden derzeit grundlegende Strukturen in Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Bundeskriminalamt geschaffen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bezeichnet das Vorhaben des Innenministeriums als "grundsätzlich gute Idee".

"Filmende Bürger könnten Sicherheitskräfte behindern"

"Alles, was dazu beiträgt, einen Täter aufzuspüren, ist sinnvoll", sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff NDR 1 Niedersachsen. Er erinnerte an die privaten Bilder von den Terroranschlägen in Paris, die die Polizei hatte nutzen können. Da die Polizei zumeist erst nach einer Straftat vor Ort sei, seien solche Aufnahmen nützlich. Schilff sieht allerdings auch die Gefahr, dass die Sicherheitskräfte - also Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst - durch massives Fotografieren oder Filmen in ihrer Arbeit behindert werden. Das habe es schließlich schon häufiger gegeben. Diese Bedenken äußerte auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Belit Onay, in dem Bericht der "HAZ". Filmende Gaffer seien an Unfallorten schon jetzt ein großes Problem. Deshalb müsse darauf geachtet werden, dass kein Anreiz für das Filmen in solchen Situationen geschaffen werde.

Schilff: "Gesetzgeber muss Einsatz beschränken"

GdP-Landesvorsitzender Schilff fordert, den Einsatz privater Bilder auf wenige Fälle zu beschränken. Die Polizei-Gewerkschaft sieht hier den Gesetzgeber in der Pflicht. Er müsse konkretisieren, wann privates Video- und Fotomaterial genutzt werden sollte und dafür rechtliche Grenzen schaffen, so Schilff. Verhindert werden müsse auch, dass mit privaten Aufnahmen Menschen denunziert werden. Wie eine solche Grenze definiert werden sollte und ob damit jeder konkrete Fall abgedeckt werden kann, kann Schilff allerdings nicht beurteilen.

Auswertung privater Aufnahmen schon jetzt möglich

Schon jetzt ist die Polizei in der Lage, Videos und Fotos aus privaten Handys auszuwerten. Dies geschehe auch immer häufiger. So habe die Polizei Hannover Zeugen mit Foto- oder Video-Aufnahmen nach einer Messerstecherei am Hauptbahnhof Anfang Januar aufgerufen, sich zu melden. Die Zeugen hätten dazu allerdings die Polizei anrufen und sich mit ihr verabreden müssen. Nach dem Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat das Bundeskriminalamt bereits ein Internet-Portal zum Upload privater Videos und Fotos genutzt. So soll es künftig auch in Niedersachsen Standard werden.

