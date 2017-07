Stand: 25.07.2017 08:18 Uhr

Starkregen: Land unter in Niedersachsen

Es regnet, regnet und regnet. So sieht es aus, das Wetter in diesen Tagen - und das soll sich bis morgen auch erst einmal nicht ändern. Der Name des Schuldigen ist bekannt: Tief "Zlatan" hat schon in der vergangenen Woche für reichlich Niederschlag gesorgt. Seit gestern Abend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun wieder: Für fast ganz Niedersachsen ist Starkregen angesagt, teils "extrem ergiebig" mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Auch andere Teile Norddeutschlands liegen unter derselben dichten Wolkendecke: Für Mecklenburg-Vorpommern wird ebenfalls vom DWD gewarnt. In Niedersachsen besonders schwer betroffen sind die Regionen südlich von Hannover bis hinter Göttingen. In Eldagsen, einem Stadtteil von Springe (Region Hannover), mussten zahlreiche Keller ausgepumpt werden, Straßen standen unter Wasser. "Der Bach tritt hier massiv über", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Morgen sollte das Ufer mit Sandsäcken abgesichert werden.

Flüsse voll, Straßen überflutet

Auch in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont verursachte der Dauerregen Überschwemmungen. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überflutet. Eine Landstraße in Holzminden musste auf einer Länge von 300 Metern wegen des Hochwassers voll gesperrt werden. Nach Angaben der Regionalleitstelle gab es bis zum frühen Morgen rund 50 Einsätze. Menschen seien bislang nicht verletzt worden. Betroffen von den kräftigen Regengüssen seien unter anderem Bad Münder, Coppenbrügge und Salzhemmendorf. Im Landkreis Hildesheim musste laut Polizei die überflutete Kreisstraße zwischen Gerzen und Warzen bei Alfeld gesperrt werden.

Wasser knöcheltief

Am Morgen nahm der Regen auch im Harz zu. Das teilte die Polizei in Northeim mit. In Osterode trat ein Bach über, in Gandersheim musste eine Landstraße gesperrt werden. Auch in Einbeck war eine Straße nicht mehr zu befahren, nachdem das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn stand. Unfälle habe es zunächst keine gegeben.

