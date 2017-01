Stand: 23.01.2017 18:29 Uhr

Sozialbetrug vertuscht? Opposition will Aufklärung

Hat die Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig Sozialbetrugsfälle vertuschen wollen? Die Opposition im Niedersächsischen Landtag ist empört. Sie fordert nun eine "lückenlose Aufklärung" der Vertuschungsvorwürfe, wie die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Editha Lorberg sagte. "Hier zeichnet sich scheinbar ein skandalöser Vorfall ab". Eine mögliche Vertuschung sei "nur so zu erklären, dass über einen langen Zeitraum weggeschaut wurde. Die Frage ist: Wer hat weggeschaut?" Außerdem müsse geklärt werden, wann Innenminister Boris Pistorius (SPD) davon erfahren und wie er reagiert habe. Am Freitag soll der Fall im Innenausschuss des Landtags besprochen werden. Die CDU schließt auch die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht aus.

Mitarbeiterin wollte Betrug melden

Hintergrund ist, dass eine Mitarbeiterin der LAB Fälle von Sozialbetrug mit Mehrfachidentitäten durch Flüchtlinge der Polizei melden wollte. Doch ihre Chefs - so sagte sie dem Regionalmagazin Hallo Niedersachsen - seien nicht einverstanden gewesen. Daher steht der Vorwurf der Vertuschung im Raum.

FDP: Vertuschung "nicht tolerieren"

Ähnlich wie die CDU äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Jörg Bode. Eine Vertuschung könne "nicht toleriert werden". Die FDP habe eine parlamentarische Anfrage gestellt, um die Vorgänge aufzuklären. Dabei wolle sie wissen, ob es eine Anweisung von oben gegeben habe, sich so zu verhalten. Auch die Frage, wann der Minister von den Vorwürfen erfahren habe, müsse geklärt werden. Die Mitarbeiterin habe eine Auszeichnung verdient. "Stattdessen bekommt sie einen Verweis. Da kann man am Staat zweifeln."

Vorwürfe dem Ministerium seit Dezember bekannt

Das Innenministerium geht der möglichen Vertuschung nach. "Die Vorwürfe sind durch eine Eingabe im Innenministerium seit Dezember im Wesentlichen bekannt", so Ministeriumssprecher Philipp Wedelich. Diese Vorwürfe sollen "im Rahmen der Fachaufsicht mit höchster Priorität und rückhaltlos aufgeklärt" werden, so Wedelich. Die Landesaufnahmebehörde hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Man habe Zweifel gehabt, dass die Daten, die die Mitarbeiterin weitergeben wollte, der Polizei geholfen hätten.

